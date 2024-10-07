65% иркутян покупают страховки

65% жителей Иркутска пользуются страховыми продуктами. В целом по стране этот показатель немного ниже — 63%, хотя в 2023 году их было всего 45%. А вот список наиболее популярных полисов не изменился: как и год назад, чаще всего страхуют автомобили, недвижимость и жизнь. Такие данные компании СберСтрахование жизни и СберСтрахование получили в ходе исследования, которое они провели ко Дню российского страховщика.

Как показало исследование, 47% опрошенных иркутян (43,3% россиян) воспринимают полисы как экономически эффективный способ возмещения ущерба. Ещё 15% жителей города (11,6% в целом по стране) страхование помогает чувствовать себя защищёнными, а 9% (10% по стране) — копить деньги. Соответственно, почти каждый третий (29%) в Иркутске покупает страховки, чтобы достичь всех трёх вышеуказанных целей, по стране этот показатель равен 34,5%.

Самый востребованный объект страхования — авто. 78% респондентов из Иркутска приобретают ОСАГО, ещё 14% — каско. Каждый десятый (9%) страхует недвижимость, а 7% пользуются продуктами страхования жизни. По 6% опрошенных покупают добровольное медицинское страхование (ДМС) и ипотечное или кредитное страхование. Ещё 3% выбирают страхование от несчастного случая и 2% — полисы для путешествий.

«В России быстро развивается культура страхования. С 2021 года число людей, приобретающих страховки, увеличилось на 23 процентных пункта. В итоге, как показал наш опрос, сегодня почти две трети граждан, 63%, имеют хотя бы один действующий страховой полис. И это не только обязательное, но и добровольное страхование: каско, ДМС, страхование жилья. Растёт интерес и к накопительному страхованию жизни (НСЖ), с которым удобно и выгодно копить. Наши сборы по этому направлению в первом полугодии превысили 75,3 млрд рублей, а выплаты — 36,9 млрд», — Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка.

Услугами страховых компаний в равной степени пользуются и мужчины, и женщины — 63% и 62% соответственно. В необходимости страхования чаще всего убеждены люди в возрасте от 41 до 50 лет (68%). Активнее других приобретают страховки жители Москвы (81%), Владивостока (70%) и Тольятти (68%). Каждый пятый россиянин (21%) ежегодно тратит на страхование до 10 тыс. рублей, а 7% — от 10 до 20 тыс. рублей.

За прошедшие три года доля тех, кто не пользуется страховками, снизилась с 60 до 37%. Те, кто не страхуется, объяснили это отсутствием необходимости (16%), нежеланием тратить деньги (15%) и наличием собственных сбережений (9%).