Чем завтракают иркутяне?

66% иркутян в свои рабочие дни завтракают дома, 21% – на рабочем месте. Лишь 1% опрошенных выбирает для утреннего приема пищи заведения общественного питания. 8% обычно пропускают завтрак в рабочие дни. Опрос провел сервис по поиску работы SuperJob.

Мужчины предпочитают завтракать дома (71%). Женщины чаще завтракают на работе (20%) либо пропускают утренний прием пищи (18%). Но больше всего тех, кто вообще не завтракает в рабочие дни, – среди опрошенных до 34 лет (19%).

Что на завтрак? По утрам рабочих будней 3 из 10 человек (32%) выбирают кашу. 25% опрошенных едят яичницу, омлет или вареные яйца. Каждый четвертый перекусывает бутербродом. 16% утром доедают то, что есть в холодильнике. 11% ограничиваются чашкой кофе, 10% – чашкой чай. Творог на завтрак предпочитают 5% опрошенных, йогурт – 4%. По 2% завтракают печеньем и сыром. Среди других вариантов называли выпечку, фрукты и овощи, мюсли, блинчики, сырники, мясо или рыбу, макароны, орехи и прочее.

Мужчины чаще завтракают тем, что осталось в холодильнике. Женщины чаще предпочитают бутерброды и йогурт. Кофе вместо завтрака чаще выбирают женщины, чай – мужчины.