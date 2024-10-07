Первый Прибайкальский юридический форум пройдёт в Иркутске 11-12 ноября

11 и 12 ноября в Иркутске пройдёт Первый Прибайкальский юридический форум, который организуют юридическая компания «Правый берег», Торгово-промышленная палата Восточной Сибири и Агентство делового развития Иркутской области.

Первый Прибайкальский юридический форум — новая региональная правовая площадка, и одно из немногих в Восточной Сибири социально-просветительское мероприятие, на котором выступят федеральные и региональные эксперты из разных отраслей. Форум будет посвящен основным трендам защиты бизнеса в 2024 году.

Топовые спикеры расскажут аудитории о законодательных тенденциях, актуальной судебной практике и рисках, о которых должен знать бизнес. Представители власти и бизнеса поделятся реальными кейсами и обсудят самые актуальные и наболевшие для бизнеса вопросы.

Участие в мероприятии будет являться повышением квалификации арбитражных управляющих, адвокатов и юристов. По итогам прослушивания программы форума участникам будут выданы удостоверения установленного образца.

Зарегистрироваться на мероприятие, принять участие в качестве спикера или партнера — вся информация по ссылке

16+. Реклама. ООО Юридическая компания "Правый берег". erid: 2VfnxvieCpQ