«Доллар прибавил 10%, нефть – 9%, акции нефтянки пока отстают»

Эксперт БКС прокомментировал итоги прошедшей недели на российском рынке акций.

Российские акции показали смешанную динамику на прошлой неделе. Индекс Мосбиржи потерял около 2%, но сумел не скатиться в медвежью территорию. Одним из лидеров падения стал «Магнит» после того, как надежды инвесторов на оферту на выкуп акций не оправдались

– Была идея, что 3,7% вернутся из репо, объём выкупленных бумаг превысит 30%, и компания объявит оферту по средней цене за полгода, то есть цена выкупа могла бы быть в районе 6 500 рублей за акцию, – поясняет в еженедельном обзоре эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин. – На этом фоне акции «Магнита» сначала резко вырастали с уровня 4 750 до 6 000 рублей, но после новостей о продлении репо ещё на год акции обвалились на 15%. Во втором эшелоне на 18% упали акции «Россетей Кубань», так как было объявлено, что с 13 декабря этого года бумаги перестанут торговаться на Мосбирже.

Из крупных эмитентов, которые сильно влияют на индекс, были продажи в Газпроме и Норникеле. Что касается налоговых послаблений по Газпрому, инвесторы пока не очень верят в то, что эти преференции транспонируются в хорошие дивиденды по итогам 2024 года.

Важным событием прошлой недели стал рост курса доллара, который преодолел отметку 95 руб.

– Медленно, но верно, с начала августа американская валюта прибавила 10%, – отмечает Максим Шеин. – Нефть в рублях подорожала за это время почти на 9%. В то время, как бумаги российских нефтяных компаний показывали отстающую динамику. Лукойл вырос на 4%, Татнефть – на 3%, Роснефть почти не изменилась. Если нефть закрепится в районе 75 долларов за баррель и выше то, скорее всего, котировки наших нефтяных компаний закроют этот разрыв. И это будет хорошим подспорьем для движения индекса Мосбиржи в район 3 000 пунктов.

Правда эксперт указывает на большую спекулятивную составляющую в котировках чёрного золота.

– Ведь потребление нефти в мире составляет примерно 100 млн баррелей в сутки, тогда как объём торгов только фьючерсами на нефть составляет 2,5 млрд баррелей в день, то есть в 25 раз больше, – резюмирует эксперт.