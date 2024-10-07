Иркутская область заняла 13 место в России по доступности ипотеки

Заем на жилье по рыночным ставкам доступен 20,5% населения региона, а с учетом льготных программ его могут взять 39,3%. Данные приводит РИА Новости.
|
Место
|
Регион
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Могут взять ипотеку по рыночной ставке
|
Могут взять ипотеку с учетом льготных программ
|
8
|
Красноярский край
|
24,2%
|
43,3%
|
13
|
Иркутская область
|
20,5%
|
39,3%
|
50
|
Новосибирская область
|
11,7%
|
28,9%
|
62
|
Республика Бурятия
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10%
|
32,9%
Лидером по доступности ипотеки на рыночных условиях в 2024 году стал Ямало-Ненецкий автономный округ. В регионе-лидере ипотеку на рыночных условиях на квартиру в 60 квадратных метров могут взять 39,4% семей. На втором и третьем местах по доступности ипотеки на рыночных условиях находятся Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Магаданская область, где доля таких семей составила 37,2% и 35,7% соответственно.
Также достаточно высокую доступность показали Мурманская область, Ненецкий автономный округ и Чукотский автономный округ, в которых доля превышает 30%.
В 23 регионах менее 10% семей могут приобрести типовую «двушку», используя ипотечный заем на рыночных условиях, а в семи регионах и вовсе менее 5%. Замыкают рейтинг Республика Крым, Севастополь, Республика Дагестан, Чеченская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Алтай и Краснодарский край.