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Иркутская область заняла 13 место в России по доступности ипотеки

Заем на жилье по рыночным ставкам доступен 20,5% населения региона, а с учетом льготных программ его могут взять 39,3%. Данные приводит РИА Новости.

Место

Регион

Могут взять ипотеку по рыночной ставке

Могут взять ипотеку с учетом льготных программ

8

Красноярский край

24,2%

43,3%

13

Иркутская область

20,5%

39,3%

50

Новосибирская область

11,7%

28,9%

62

Республика Бурятия

10%

32,9%

Лидером по доступности ипотеки на рыночных условиях в 2024 году стал Ямало-Ненецкий автономный округ. В регионе-лидере ипотеку на рыночных условиях на квартиру в 60 квадратных метров могут взять 39,4% семей. На втором и третьем местах по доступности ипотеки на рыночных условиях находятся Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Магаданская область, где доля таких семей составила 37,2% и 35,7% соответственно.

Также достаточно высокую доступность показали Мурманская область, Ненецкий автономный округ и Чукотский автономный округ, в которых доля превышает 30%.

В 23 регионах менее 10% семей могут приобрести типовую «двушку», используя ипотечный заем на рыночных условиях, а в семи регионах и вовсе менее 5%. Замыкают рейтинг Республика Крым, Севастополь, Республика Дагестан, Чеченская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Алтай и Краснодарский край.

Объем кредита рассчитывался для приобретения семьей двухкомнатной квартиры среднего качества в своем регионе площадью 60 квадратных метров при первоначальном взносе в 30%. Семейные доходы от трудовой деятельности учитывали выплаты НДФЛ и корректировались на региональный прожиточный минимум на каждого члена семьи. Предполагается, что 70% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов, тратится на выплату ипотеки, 30% – на прочие расходы.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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