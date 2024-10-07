Иркутская область заняла 13 место в России по доступности ипотеки

Заем на жилье по рыночным ставкам доступен 20,5% населения региона, а с учетом льготных программ его могут взять 39,3%. Данные приводит РИА Новости.

Место Регион Могут взять ипотеку по рыночной ставке Могут взять ипотеку с учетом льготных программ 8 Красноярский край 24,2% 43,3% 13 Иркутская область 20,5% 39,3% 50 Новосибирская область 11,7% 28,9% 62 Республика Бурятия 10% 32,9%

Лидером по доступности ипотеки на рыночных условиях в 2024 году стал Ямало-Ненецкий автономный округ. В регионе-лидере ипотеку на рыночных условиях на квартиру в 60 квадратных метров могут взять 39,4% семей. На втором и третьем местах по доступности ипотеки на рыночных условиях находятся Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Магаданская область, где доля таких семей составила 37,2% и 35,7% соответственно.

Также достаточно высокую доступность показали Мурманская область, Ненецкий автономный округ и Чукотский автономный округ, в которых доля превышает 30%.

В 23 регионах менее 10% семей могут приобрести типовую «двушку», используя ипотечный заем на рыночных условиях, а в семи регионах и вовсе менее 5%. Замыкают рейтинг Республика Крым, Севастополь, Республика Дагестан, Чеченская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Алтай и Краснодарский край.

Объем кредита рассчитывался для приобретения семьей двухкомнатной квартиры среднего качества в своем регионе площадью 60 квадратных метров при первоначальном взносе в 30%. Семейные доходы от трудовой деятельности учитывали выплаты НДФЛ и корректировались на региональный прожиточный минимум на каждого члена семьи. Предполагается, что 70% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов, тратится на выплату ипотеки, 30% – на прочие расходы.