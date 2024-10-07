Непрерывность бизнеса: как быть готовым ко всему?

На Байкальском риск-форуме в Иркутске обсудили, как бизнесу работать над непрерывностью. Глобальное потепление, природные катастрофы уже не первый год – в топе проблем. Как работают с этими и другими вызовами государство, банки, компании? О чем важно помнить, планируя непрерывность бизнеса? И что помогает оставаться в тонусе, даже когда ничего не происходит?

Байкальский риск-форум (БРИФ'24).

Фото: Андрей Фёдоров

Прогнозировать и готовиться

Разговор о непрерывности начали с обсуждения климатических изменений. Как рассказал Дмитрий Мун, агентство «ЭМЕРКОМ» МЧС России, только за последние 20 лет от различных катаклизмов пострадали 4 млрд человек. Парниковый эффект, таяние ледников, все новые и новые стихийные бедствия – угроз масса.

Хорошая новость, однако? в том, что все природные катастрофы – цикличны и прогнозируемы, к ним можно и нужно готовиться. Например, МЧС сегодня пользуется различными технологиями, позволяющими прогнозировать риски, снижать ущерб и не подвергать людей опасности.

Риски под контролем

Байкальский риск-форум (БРИФ'24).

Фото: Андрей Фёдоров

Работа с рисками катастроф в России ведется на самом высоком уровне. Антон Коваленко, АО «Российская национальная перестраховочная компания», рассказал о национальном офисе рисков, который просчитывает в том числе убытки от стихийных бедствий для регионов.

В деятельности риск-офиса особенно заинтересованы крупные компании и государство, а инициатором проекта выступил Банк России. Разработка была начата в 2022 году. К текущему моменту в портфеле проекта два полностью отработанных ЧС – землетрясения и наводнения.

Оставаться в тонусе

Байкальский риск-форум (БРИФ'24).

Фото: Андрей Фёдоров

Сергей Демидов, ПАО «Московская биржа», отметил, что непрерывность – это не только планы, но и реагирование на все виды рисков или недопустимые события. «Непрерывность позволяет управлять, казалось бы, неуправляемыми рисками, – пояснил Сергей. – В последнее время происходят события, которые казались немыслимыми еще несколько лет назад».

Мосбиржа работает над непрерывностью в трех направлениях: планирование, реагирование, операционная надежность: «Даже когда ничего не происходит, нужно мониторить текущую ситуацию, установить для каждого процесса допустимые нормы деградации. Так мы остаемся в тонусе».

Мониторинг – онлайн

Байкальский риск-форум (БРИФ'24).

Фото: Андрей Фёдоров

Алексей Ивлев, Группа Сбер, рассказал, как работают с рисками в банковской сфере. Кредитованию, как известно, присущи самые разные риски: от невозврата денег до порчи актива. По словам Алексея, визуальный контроль – это прошлый век: он основан на человеческом факторе и не может контролировать все процессы: «Будущее – за цифровым мониторингом».

Сбер предложил решение «Цифровое предприятие» – его внедрили на площадках клиентов, чтобы собирать информацию об основных бизнес-показателях, вести анализ всех возможных событий в режиме онлайн. «Например, мы можем отслеживать, как идет строительство, как себя ведет персонал, – рассказал Алексей. – Если видим, что техники стало в два раза меньше, людей почти нет, то спрашиваем у клиента, в чем проблема».

BCP-план не для галочки: опыт Lamoda

Планирование непрерывности бизнеса (англ. business continuity planning, BCP) – задача, над которой сегодня работают многие компании. Опытом построения BCP с нуля с участниками Байкальского риск-форума поделился Евгений Скареднов, Lamoda.

Байкальский риск-форум (БРИФ'24).

Фото: Андрей Фёдоров

Lamoda – крупнейшая в России и СНГ онлайн-платформа для продажи товаров, связанных с модой и образом жизни. В компании – более 10 тысяч сотрудников, свыше 10 миллионов товаров от 4 тысяч мировых и локальных брендов, более 900 пунктов выдачи заказов, более 30 транзитных складов, 3 распределительных центра, 100 розничных магазинов... И все это – зоны риска. Причем не только потенциальные.

«У нас был тот самый «страшный сон», который мы описали (огонь-пожар на складе, например). Он вдохновил Совет Директоров создать реально работающий инструмент», – поделился Евгений.

Создание и внедрение BCP-плана оказалось непростой задачей. «Списать» было не у кого: планы других компаний, готовые шаблоны и даже старый BCP-план не отвечали действующей бизнес-модели Lamoda. Пришлось начать все с чистого листа. Вопросов и страхов было немало. Как определить перечень критических процессов? Кому их доверить? Не получится ли в итоге очередной громоздкий документ? А как отреагируют сотрудники – не будет ли паники?

В итоге команде все же удалось создать компактные чек-листы на разные случаи жизни: каждый раздел – не более трех страниц. «План BCP без тестирования – не план», – решили в Lamoda. В сентябре такое тестирование состоялось, вскрыв массу «белых пятен». Евгений поделился некоторыми выводами: посоветовал обучать сотрудников пользоваться планом, ни в коем случае не писать BCP «в стол» (нужно постоянно обновлять его), а еще важно «поженить» управление непрерывностью бизнеса и антикризисное управление – так, чтобы они дополняли друг друга.

Байкальский риск-форум (БРИФ'24).

Фото: Андрей Фёдоров