Практика на вырост: зачем компаниям делать больше, чем требует закон?

На сессии «Природный и климатический след компании: контуры недалекого будущего» Байкальского риск-форума (БРИФ'24) компании-участники рассказывали о своих программах изучения, поддержания и восстановления биоразнообразия. Практически все они выходят за рамки обязательных компенсационных мер, предусмотренных российским законодательством. Кто-то строит искусственные гнезда для скопы, кто-то сотрудничает с заповедниками и помогает создавать новые ООПТ, кто-то устраивает искусственные нерестилища на заливах Братского водохранилища.

Байкальский риск-форум (БРИФ'24)

Фото: Андрей Фёдоров

В целом, по оценке Kept, более 30% опрошенных российских компаний реализуют корпоративные программы или планы по сохранению биоразнообразия, а к 2025 году их число может превысить 60%. В финале сессии возник логичный вопрос: а зачем это бизнесу?

«Снижаем риски в перспективе»

Байкальский риск-форум (БРИФ'24)

Фото: Андрей Фёдоров

Станислав Новиков, менеджер по устойчивому развитию АО «Северсталь Менеджмент»:

– Действительно, нет прямой правовой нормы, которая бы требовала от компаний подобной деятельности. Однако законодательство развивается, ужесточается, следует за мировыми трендами, и, хотя в моменте такой нормы нет, не исключено, что в будущем она появится. Поэтому разработка в добровольном порядке корпоративной стратегии поддержания биоразнообразия – это снижение регуляторных рисков для компаний в перспективе. К тому же бизнесы стремятся создавать комфортную среду для своих работников, и жителей регионов присутствия – и экологические программы тому помогают. Наконец, сегодня это усиливает корпоративный бренд в глазах молодых специалистов.

«Процесс должен быть в порядке»

Байкальский риск-форум (БРИФ'24)

Фото: Андрей Фёдоров

Дарья Григорьева, директор департамента устойчивого развития компании «Полюс»:

– Помимо требования закона существуют практики отчетности, раскрытия информации о деятельности компаний в области устойчивого развития. Соответственно, эта деятельность у тебя должна быть. В конце концов, оценка и управление рисками в сфере устойчивого развития – это один из процессов корпоративного управления, и как многие другие, он должен быть в порядке».

«Отток кадров – проблема каждого»

Анастасия Жданова, руководитель проектного офиса по устойчивому развитию Эн+:

– Ключевой момент – благополучие людей, которые живут в регионах. Компаниям важно это благополучие поддерживать. Потому что отток кадров – это проблема для каждого, как и привлечение сотрудников, особенно в удаленных регионах. Своим вкладом в сохранение экосистем мы эту проблему пытаемся решать.

Байкальский риск-форум (БРИФ'24)

Фото: Андрей Фёдоров