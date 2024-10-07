19% от общего объема экспозиции в Москве составляют новостройки у воды

По данным Nikoliers, 31 жилой комплекс возводится вблизи водных артерий столицы с совокупным объемом площадей в экспозиции 462 тыс. кв. м.

В середине сентября 2024 года в границах старой Москвы ведется строительство и находится в открытой продаже 237 жилых проектов с квартирами и апартаментами объемом 2,476 млн кв. м. При этом 31 жилой комплекс (то есть каждый 7-8 объект) строится вблизи водоемов общим объемом площадей в экспозиции 462 тыс. кв. м, что составляет 19% от совокупного объема экспозиции. Год назад вблизи водоемов строилось 32 проекта с почти аналогичным объемом площадей в экспозиции (около 428 тыс. кв. м). На данный момент наибольший объем жилья в реализации наблюдается в проектах WAVE от «ЛСР» (44,9 тыс. кв. м) и City bay от MR Group (43,2 тыс. кв. м).

«В среднем природная составляющая – близость воды или, например, зеленой зоны, может добавить к стоимости квартиры или апартамента дополнительно 10-15%. Но при этом необходимо отметить, что в подобных локациях застройщик изначально проектирует объект более высокого класса, где все характеристики жилья влияют на стоимость квадратного метра. Замечу также, что власти Москвы активно инвестируют в развитие инфраструктуры у воды (возводятся новые мосты, дороги, развязки), тем самым, совместно с застройщиками, создавая потенциал для развития жилищного строительства у воды», – Анна Мурмуридис, директор по развитию бизнеса департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers.