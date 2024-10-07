Съемки проекта «Повара на колесах» прошли в Иркутске

Иркутск стал 79-м городом России, который посетила съемочная группа телевизионной программы Первого канала «Повара на колесах». Одной из площадок стал МУП «Центральный рынок».

Концепция реалити-шоу заключается в гастрономическом путешествии по стране шеф-поваров. В каждом городе они знакомятся с историей и кухней, чтобы приготовить блюда, достойные звезды Мишлена.

– Мы посетили несколько ресторанов, попробовали местные деликатесы. Нам все очень понравилось. В рамках программы шеф-повара Дмитрий Решетников из Санкт-Петербурга и Максим Ершов из Москвы готовили уху из омуля и фиш-энд-чипс из байкальской рыбы. Результат получился достойный. Программа выйдет в эфир в ближайший месяц, следите за анонсом, – рассказал представитель съемочной группы.