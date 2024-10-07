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Около пяти тысяч иркутян вышли на городской субботник

Среди них сотрудники администрации, предприятий, общественники, волонтеры и неравнодушные жители.

Горожане очистили от мусора, листвы и веток площадки на общественных территориях, пустырях, футбольных полях, газонах, парковках, побережьях рек, во дворах и на других зонах. Участникам выдали перчатки и пакеты. Мешки и ветки с помощью спецтехники вывезут на полигон.

Субботники в Иркутске продолжатся до 13 октября включительно.

Жители, которые подали заявки, приведут в порядок выделенные им территории. Прием заявок на вывоз мусора еще ведется. Подробности можно узнать по телефонам: Свердловский округ – 52-03-51, Правобережный округ – 52-03-89, 52-04-07, Ленинский округ – 52-03-42, 52-02-13, 52-02-16, Октябрьский округ – 52-02-42, 52-02-48.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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