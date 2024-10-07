ВТБ объединит близких в «Семейном банке»

ВТБ расширяет возможности «Семейного банка». Розничные клиенты смогут создать семейную группу в ВТБ Онлайн, пригласить в нее до 5 близких и получать за покупки повышенный кешбэк, а также улучшенные условия по другим продуктам банка.

По данным ВТБ, практически 70% населения России живут семьями: в стране насчитывается более 35 млн семей, в которых проживает 97 млн человек. Финансовые инструменты для всех членов семьи становятся популярнее, поэтому ВТБ расширяет функции «Семейного банка».

В рамках проекта клиент может пригласить в группу до 5 участников: родителей, супруга/супругу, детей старше 14 лет, братьев, сестер или друзей. Для добавления пользователей не нужны подтверждение родства или письменные разрешения. Члены группы не видят средства друг друга, что позволяет сохранить конфиденциальность.

Участникам семейной группы доступны повышенная ставка вкладу на новые поступления денег на депозит, 60 дней бесплатной подписки ВТБ Плюс, скидки на страхование и на связь ВТБ Мобайл. Еще один дополнительный бонус – кешбэк 5% в категории «Супермаркеты», которой может воспользоваться каждый член семейной группы. Для клиентов, объединенных в группу, категория «Супермаркеты» всегда будет доступна к выбору в ежемесячном списке категорий.

Семейные группы позволяют распределить траты и получить больше кешбэка благодаря 10 категориям, которые можно выбрать на семью. Например, зарплатному клиенту доступно 4 категории с кешбэком, супругам – еще 3 категории, как и старшему ребенку или другому участнику группы. В итоге семья получает не более 10 категорий с кешбэком до 25% на выбор каждый месяц. При этом клиентам лучше выбирать непересекающиеся категории, тогда выгода будет еще больше.

«ВТБ в рамках стратегии нацелен увеличить клиентскую базу до 35 млн россиян. Для этого мы фокусируемся на развитии комплексного обслуживания клиентов и их близких, объединяя в «Семейном банке» сервисы и продукты, которые будут полезны на всех этапах развития семьи. Возможность объединения сразу нескольких участников в финансовую семью позволит не только сэкономить на ежедневных тратах, но и получить более выгодные условия обслуживания», – отметил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.

Чтобы добавить пользователя в семейную группу, необходимо зайти в ВТБ Онлайн и найти раздел «Пригласить близкого». Далее нужно ввести данные участника – ему придет приглашение стать членом группы. После подтверждения выбранный клиент банка будет добавлен в семейный круг пользователя.