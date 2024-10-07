44% иркутян считают деньги необходимостью

39% видят в них свободу. Данные приводит сервис по поиску работы Superjob.

Для 44% иркутян деньги – это в первую очередь необходимость. С этим чаще соглашаются иркутяне старше 45 лет (52%). Деньги – чаще всего необходимость и для тех, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей в месяц (53%).

Для 39% горожан деньги – это свобода. Те, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей, чаще говорят это (44%). Респонденты в возрасте до 34 лет также считают, что деньги дают свободу (44%). «Способ стать собой», – заявляют они.

Для 8% деньги – это цель, и этот вариант чаще выбирают женщины. Деньги – цель и для иркутян 35-44 лет, об этом сообщил каждый одиннадцатый (9%).

Лишь 2% считают, что деньги – это средство помощи другим людям. Искушением деньги практически никто не считает (менее 1% опрошенных).