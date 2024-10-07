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«Наличная валюта – большая проблема для российских банков»

Какова вероятность того, что в ближайшей перспективе – 2-3 года, банки не будут принимать у населения наличные доллары?

Наличность, даже рублёвая, – это всегда издержки для банка, поясняет эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин.

– Сейчас наличная валюта – это большая проблема для отечественных финансовых институтов. С ней ничего нельзя сделать, кроме как продать населению. Ликвидность доллара и евро стремительно снижается в нашей стране, но принимать доллары скорее всего пока будут, хотя спреды на покупку и продажу могут расшириться ещё больше, – прокомментировал эксперт.

Напомним, что  на прошлой неделе курс доллара преодолел отметку 95 руб.

Ранее эксперт БКС высоко оценил вероятность приостановки биржевых торгов юанями в России.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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