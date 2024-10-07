ВТБ открыл прием заявок на API-хакатон

Банк в четвертый раз проведет хакатон для ИТ-специалистов от Платформы API ВТБ. В этом году ИТ-соревнование пройдет с 21 октября по 23 ноября. Участникам предложат решить любую из трех актуальных для российского рынка открытого банкинга задач. Победители разделят между собой призовой фонд 2 млн рублей. Регистрация продлится до 5 ноября включительно.

В этом году у API-хакатона три трека: разработка API по протоколу gRPC с аутентификацией и авторизацией по стандарту безопасности ФАПИ СЕК (стандарт Банка России), создание приложений на основе Open Banking API и внедрение новых факторов аутентификации и способов защиты пользовательской информации. Платформа API холдинга Т1 Иннотех стала технологическим партнером хакатона.

«Мы уже в четвертый раз проводим соревнование. Основная идея нашего хакатона — получить работающие концепты решений под реальные запросы банка. VTB API Hackathon — вызов для тех, кому интересно попробовать силы на нетривиальных задачах. Участники погружаются в специфику разработки продуктов в банке и понимают, что выпуску любого продукта предшествует большая работа с аналитикой и архитектурой», — поделился Игорь Бессчастный, лидер Платформы API ВТБ.

Принять участие в хакатоне может любой желающий старше 18 лет. Задачи будут интересны студентам, выпускникам технических вузов и молодым специалистам с опытом работы. Участвовать можно готовой командой от 2 до 5 человек или присоединиться к существующей на этапе регистрации.

Лучшие решения будут определены 23 ноября на офлайн-финале в Москве. По итогам команды-победители разделят между собой призовой фонд в размере 2 млн рублей.

Подробности об условиях участия и сроках проведения соревнований доступны на сайте API-хакатона.

В банке Платформа API была внедрена в 2021 году. За 2023 год ВТБ завершил перевод своей API-платформы на российское импортонезависимое программное обеспечение. Это позволило увеличить пропускную способность канала взаимодействия банка с СБП в 3 раза. Переход на собственную платформу открытых программных интерфейсов внутренних систем банка обеспечил их надежность, повысил производительность и позволил ускорить ввод новых продуктов и сервисов внутри.