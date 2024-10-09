Как изменится Усть-Кут в ближайшие 10 лет

«Самое главное, что удалось сделать за этот год, – создать проект мастер-плана Усть-Кута. Он уже практически завершён и вот-вот должен быть принят муниципалитетом. Следующий этап – его реализация», – рассказал в интервью SIA.RU на Байкальском риск-форуме (БРИФ'24) Евгений Милов, управляющий директор по правовой работе и региональной политике ИНК.

«План реалистичный»

По словам Евгения Милова, получился достойный стратегический документ, который позволит системно реформировать и развивать территорию муниципального образования в последующие десять лет.

– План получился очень реалистичный, – отметил Евгений Милов. – В предфинальной стадии он рассматривался на нескольких площадках. И правительство Иркутской области, и заинтересованные стороны, и население Усть-Кута выразили одобрение. Это очень важно, потому что реализовывать планы, которые никто толком не поддерживает, очень сложно.

«Нужны компактные точки развития»

Мастер-план состоит из двух частей. В первой представлено пространственное развитие территории, во второй – вопросы экономики. Отдельно стоит отметить, что мастер-планом предусмотрена возможность создания в Усть-Куте индустриального парка.

– Хотя площадка ещё не выбрана, вопросы проработаны очень серьёзно. И я думаю, что индустриальный парк в городе должен появиться, – подчеркнул Евгений Милов.

Кроме того, определены зоны развития Усть-Кута. Поскольку город вытянут вдоль реки Лены более чем на 40 километров, здесь планируется создать компактные точки развития, пояснил Евгений Милов.

– Где-то это будут объекты социальной сферы и культурного досуга, в отдельных зонах может развиваться малоэтажная застройка, где-то, наоборот, высотная застройка, где-то – индустриальная зона и зоны для бизнеса. Важно произвести это зонирование, потому что мастер-план является техзаданием для внесения изменений в документы территориального планирования.

«Усть-Кут ждёт инвесторов»

Самое главное, что сделано, по мнению Евгения Милова, – определен ряд инвестиционных лотов для привлечения потенциальных инвесторов на территорию Усть-Кутского муниципального образования. Откладывать на потом реализацию этих планов не стали – в первый день БРИФ'24 состоялась выездная инвестиционная сессия. Более 30 инвесторов из разных городов России, развивающих совершенно разные бизнесы, побывали в Усть-Куте.

– Это была эффективная поездка, люди заинтересовались. Обсуждение на следующий день было продолжено на площадке правительства Иркутской области. Думаю, этот визит станет определённым толчком для того, чтобы в Усть-Кут потекли реальные инвестиции – и не только от Иркутской нефтяной компании, но и от других заинтересованных сторон.

По мнению Евгению Милова, это важно, ведь наличие разных бизнесов придаёт устойчивость территории.

– Это поможет найти дополнительные ресурсы для развития Усть-Кута. А самое главное – возникнет разнообразие. Будет развиваться не только промышленность и газохимия, но и девелопмент, туризм, малое и среднее предпринимательство.

VIII Международный Байкальский риск-форум прошёл в Иркутске 1-4 октября. В этом году ключевой стала тема “Эффективное управление бизнесом в эпоху перемен”. Организатор мероприятия – группа компаний ИНК. На форум собрались ведущие эксперты, представители бизнеса и государственных органов для обсуждения актуальных вызовов и перспектив развития экономики в условиях глобальных изменений.