Школы в России уходят на карантин по ОРВИ. Что делать?

В России на карантин из-за ОРВИ ушли 889 тысяч детей и взрослых, сообщает Mash. Непростая ситуация складывается в Сибири. Так, в Томской области три образовательных учреждения полностью закрыты, болеют более 11 тысяч человек. В Красноярске закрыли 17 классов. Всего в крае болеют более 14 тысяч человек. В Алтайском крае больше 26 тысяч заболевших ОРВИ и более 130 закрытых классов. В Иркутской области за прошедшую неделю зарегистрировано почти 19 тысяч заболевших.

Когда закончится вспышка заболеваемости? И что нужно делать, чтобы не заболеть, рассказывает доктор медицинских наук, профессор кафедры факультетской терапии Института клинической медицины РНИМУ им. Н.И. Пирогова Алексей Эрлих.

1. Вспышка заболеваемости укладывается в нормы сезона?

– Строго говоря, авторы публикаций в СМИ, скорее всего, ошибаются в терминологии, когда говорят об «ушедших на карантин», – подчеркивает эксперт. – Я думаю, что они имеют в виду заболевших. По данным НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева, эпидемиологическая обстановка по гриппу и ОРВИ в этом году на сегодняшний день несколько выше базовой заболеваемости и несколько ниже этого же показателя прошлого года. При этом, эпидемический порог по гриппу превышен на 9 %.

2. Когда можно ожидать улучшения ситуации?

– Заболеваемость гриппом и ОРВИ, по данным этого же источника, будет традиционно расти и снизится в первые недели января, чтобы затем опять вырасти, – отмечает профессор.

3. О каких мерах следует помнить, чтобы не заболеть?

– Чтобы не заболеть, все люди, невзирая на возраст, должны своевременно пройти вакцинацию от гриппа. Хорошо известно, что эта простая мера замедляет активность передачи инфекции, защищает пожилых людей, а также лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, артериальной гипертонией от развития как крайне тяжёлых дыхательных осложнений, так и от сосудистых катастроф. В случае даже начальных признаков простуды лучше оставаться дома, чтобы не подвергать риску заболеть окружающих, и чтобы уменьшить риски усложнений у себя. Не помешает ношение лицевых масок в общественных местах, – резюмирует эксперт.