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Почти 19 тысяч человек заболели ОРВИ в Иркутской области за прошедшую неделю

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Эпидемиологическая обстановка в России ухудшается. Как сообщает Mash, в стране на карантин ушли 889 тысяч детей и взрослых.

За прошедшую неделю в Иркутской области зарегистрировано 18 746 случаев заболевания ОРВИ, из них 10 855 – дети. Подтверждён диагноз гриппа у 5 человек. Кроме того, выявлено 309 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора Иркутской области. Для сравнения: в предыдущую неделю  в регионе было зарегистрировано  21 239 случаев ОРВИ, среди заболевших 12311 – дети.

Роспотребнадзор напоминает, что в Иркутской области продолжается прививочная кампания против гриппа. По состоянию на 7 октября, привито 463 896 жителей области, в том числе 165 785 детей.

– Если вы еще не поставили прививку, то сейчас самое подходящее время. Защитный эффект после вакцинации наступает через 2 недели и сохраняется до 12 месяцев, – сообщают в ведомстве.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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