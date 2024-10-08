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Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером «Образовательной аллеи»

30 сентября в парке рядом с Домом молодежи «Маяк» в Советском районе Новосибирска состоялась торжественная церемония закладки «Образовательной аллеи», партнером которой выступил Банк Уралсиб. В мероприятии приняли участие педагоги-ветераны, руководители образовательных учреждений, учащиеся Советского района, а также сотрудники Банка Уралсиб. Силами собравшихся было высажено 35 лип, кроме того уралсибовцы помогли отремонтировать скамейки парка и установить урны. 

На состоявшейся в тот же день церемонии открытия аллеи выступили представители департамента образования мэрии города Новосибирска и руководители школ Советского района города.

«В течение нескольких лет Банк Уралсиб сотрудничает с образовательными учреждениями   Новосибирской области, проводит различные мероприятия для детей. Мы будем и в дальнейшем развивать наше сотрудничество в этом направлении, поддерживать социальные и образовательные инициативы, предлагать собственные проекты», – отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирск Наталья Голубева.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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