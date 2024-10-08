Губернатор Игорь Кобзев обсудил с Валентиной Матвиенко социально-экономическое развитие Приангарья

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. Встреча состоялась после парламентских слушаний, посвященных рассмотрению проекта федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Валентина Матвиенко назвала проект бюджета выверенным и отметила безопасный уровень долга и дефицита.

– Приоритеты, выделенные президентом России, полностью обеспечены на ближайшую трехлетку. Много было предложений от субъектов Федерации, – подчеркнула спикер СФ.

Глава Приангарья затронул на встрече вопрос инвестиционного потенциала области, добавив, что на ее территории реализуется 180 инвестиционных проектов с объемом инвестиций свыше 3,5 трлн рублей. В план реализации стратегии развития Сибирского федерального округа включено 23 инвестиционных проекта Иркутской области, объем инвестиций составил 2,5 трлн рублей. В рамках этих проектов будет создано более 35 тыс. высокооплачиваемых рабочих мест.

Продолжая тему заседания, Игорь Кобзев назвал слушания в верхней палате парламента нужными, в том числе благодаря обсуждению с другими главами субъектов Российской Федерации вопросов формирования региональных бюджетов. Отдельно стороны остановились на вопросе списания задолженности регионов по бюджетным кредитам. На заседании речь шла о проработке условий списания регионам 2/3 задолженности по бюджетным кредитам начиная с 2025 года, что даст возможность субъектам страны направить высвобождающиеся средства на развитие регионов. Глава Приангарья рассказал, что в Иркутской области это более 10 млрд рублей. По его словам, приоритетные направления, куда будут направлены средства – ЖКХ и реализация инвестиционных проектов.

– Иркутская область – опорный регион России, и, конечно, для нас важно понимать, какие параметры в бюджете определены для нас. Как отметил Министр финансов России Антон Германович Силуанов, сейчас идет проработка всех вопросов проекта бюджета. Надеюсь, наша область как регион донор может рассчитывать на особое внимание со стороны федерального центра, – сказал губернатор.

Председатель Совета Федерации подчеркнула важность использования финансов для поддержки новых точек роста экономики субъектов РФ. Стороны отметили, что инициатива президента по списанию задолженности – мощная поддержка регионов.

Игорь Кобзев также прокомментировал вопрос опорных территорий развития.

– Повестку по этим территориям, населенным пунктам сейчас сформировали Министерство экономического развития и Министерство сельского хозяйства. Это новая тема. Важно четко понимать, какие опорные населенные пункты будут формировать будущее инвестиционной политики, – добавил губернатор.

Было отмечено, что данной теме – теме пространственного развития будет уделена одна из сессий Совета Федераций.