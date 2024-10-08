Острый дефицит врачей сохраняется в Иркутской области

Аналитики hh.ru выяснили, в каких регионах страны врачам предлагают наиболее высокие зарплаты, а также где этих специалистов острее всего не хватает.

Медиана предлагаемой врачам зарплаты по России в целом в 3 квартале 2024 года составила 93 800 рублей. Более высокий доход предлагают только в 22 регионах страны, причем лидирует Сахалинская область – здесь работодатели готовы платить врачам 151 900 руб. Также в топ-5 вошли Чеченская республика (150 000 руб.), Республика Саха (135 100 руб.), Ямало-Ненецкий АО (129 800 руб.) и Москва (129 600 руб.). В Иркутской области средний уровень зарплатных предложений для врачей составил 85 500 рублей.

Наибольшее число вакансий для врачей, по данным за 3 квартал 2024, было открыто в Москва – 15,6% от всех подобных предложений в России.

Также спрос на врачей высок в Санкт-Петербурге (7,8%), Московской области (6,8%), Краснодарском крае (4,7%). Свердловской области (3,5%) и Новосибирской области (3,3%). Иркутская область на 20-м месте среди регионов РФ по спросу на врачей, здесь открыто 1,5% от всех подобных вакансий. В целом по стране за июль-сентябрь этого года насчитывалось почти 75 тысяч вакансий для данных специалистов.

Отметим также, что врачи, как правило, попадают в число наиболее дефицитных почти в каждом регионе страны. Так, на одну вакансию для них по РФ в целом приходится 1,5 активных резюме, в Приангарье этот показатель еще меньше – 1 резюме на вакансию. Конкуренция за рабочие места среди врачей здесь фактически отсутствует. А самый острый дефицит этих специалистов зафиксирован на данный момент в Камчатском крае, Курганской области и Псковской области – всего по 0,2 резюме.

Напомним, нормой для рынка труда считается ситуация, когда на одну вакансию приходится от 4 до 8 активных резюме – в таком случае работодатели имеют достойный выбор подходящих специалистов, а соискатели не испытывают сложностей с трудоустройством. Так, одним из немногих регионов, где конкуренция за рабочие места среди врачей есть и считается умеренной, комфортной для рынка, сегодня является Москва – 4,2 резюме на вакансию.