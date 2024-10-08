Санкт-Петербург, Москва и Сочи стали лидерами по бронированиям туров в сентябре

Сильно вырос интерес к Минску и Владивостоку – они вошли в топ-10 популярных направлений. Об этом рассказали аналитики российского сервиса онлайн-бронирования жилья Суточно.ру.

Кроме того, в список самых востребованных городов попали Краснодар, Казань, Калининград, Нижний Новгород и Екатеринбург.

«Ажиотажа на бронирования нет, но спрос довольно высокий. Если сравнивать с прошлой осенью, он выше на 30%. Это связано с развитием внутреннего туризма, ростом доли самостоятельных путешествий, особенно на автомобилях, и попросту хорошей летней погодой в этом сентябре», – рассказывает Юрий Кузнецов, основатель, владелец и генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья Суточно.ру.

Средняя стоимость краткосрочной аренды в целом по России составила 4000 рублей за сутки. Это на 14% больше, чем год назад. В среднем туристы арендуют жильё на трое суток и тратят на проживание 12 000 рублей. По сравнению с прошлым годом длительность бронирований не изменилась, прошлой осенью траты на аренду у туристов в среднем были 10 500 рублей.

Дороже всего из популярных направлений аренда в сентябре стоила во Владивостоке – 5 367 рублей за сутки. В Москве средняя ставка составила 4 747 рублей, в Минске – 4 725 рублей, в Сочи – 4 639 рублей, в Нижнем Новгороде – 4 174 рубля, в Казани – 3 883 рубля, в Санкт-Петербурге – 3 760 рублей.

Самые низкие ставки были зафиксированы в Калининграде – 3 357 рублей, Екатеринбурге – 3 270 рублей и Краснодаре – 2 853 рубля.

Сильнее всего стоимость аренды за год выросла в Нижнем Новгороде – на 19%, Москве и Калининграде – на 16% в каждом из городов. В Казани прирост составил 15%, в Краснодаре – на 14%, в Екатеринбурге – 12%, в Санкт-Петербурге – 10%, в Минске – 9%, во Владивостоке – 8%, в Сочи – 4%.

«В октябре цены на аренду будут примерно на 5% ниже. Спрос на бронирования довольно высокий. Наибольшей популярностью пользуются студии и однокомнатные квартиры в городах-миллионниках и на курортах Краснодарского края,» – советует Юрий Кузнецов.