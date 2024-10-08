«ХлебСоль» меняет подход к готовой еде

Сегодня люди почти не закупаются товарами впрок, а берут еду на один-два дня в магазинах «у дома». Изменение потребительского поведения способствует и изменениям ассортиментных предложений в сети дискаунтеров «ХлебСоль».

В этом году основные изменения коснулись категорий хлебобулочных изделий, фруктов и овощей, а также «молочки».

В сети дискаунтеров «ХлебСоль» представлено около 70 наименований хлебобулочных изделий, из них наиболее популярны хлебы собственной торговой марки – «Житный», «От Семеныча», батон «Калачи Усачи», а также перекусы – сосиска в тесте, самса, новбургер, булочка «Домашняя».

При этом специалисты сети отмечают активное развитие тренда на покупку выпечки с начинками для полноценного перекуса в виде слоеных и сдобных изделий. В дискаунтерах произвели обновление ассортимента хлебобулочных изделий, убрав из продажи батоны и часть невостребованных хлебов и добавили новинки.

«Самый яркий тренд, который мы отмечаем, это импульсный спрос на готовые решения – съесть здесь и сейчас. Поэтому мы предлагаем покупателю выпечку, которая производится прямо в магазинах. Мы произвели отбор поставщиков и ввели такие новинки как самса с курицей, пирожки с капустой, лепешка с сыром, пицца, сладкие слойки с яблоком и вишней. Важным и приоритетным, помимо качества продукции, осталась и комфортная цена – до от 15 до 50 рублей», – поделилась заместитель коммерческого директора торговой сети «ХлебСоль» Татьяна Усик.

При выборе поставщика сеть «ХлебСоль» уделяет особое внимание стабильности качества продукции и поставок. Также, немаловажным является и то, как продукт хорошо и красиво выпекается в печах в точках продаж. Предложений на рынке много, но чаще всего они находятся не на территории Иркутской области.

По словам Татьяны Усик, самое главное – это система контроля качества, которая начинается с сырья. Как заказчик, мы изначально тестируем возможные рецептурные составы, проводим дегустации, тестируем продажи и спрос. Мы можем попросить производителей подкорректировать продукцию.

Готовая еда стала очень популярной в последние годы. Покупательский интерес к готовой продукции обусловлен сменой приоритетов в пользу удобства и экономии времени. Как отмечают аналитики рынка компании NielsenIQ, продажи всех основных видов готовых блюд растут двузначными темпами. Но больше всего увеличились продажи хлебобулочных изделий +35% год к году.

В сети дискаунтеров «ХлебСоль» более 25% товаров относятся к категории фреш. Ежедневно ритейлер предоставляет возможность покупателю заходить за покупками свежей выпечки и перекусов, за хорошим и широким выбором фруктов и овощей, молочной продукции и другой необходимой продукцией.

Уже скоро во всех магазинах будет представлен новогодний ассортимент, а также расширенные предложения в категории нон-фуд, а именно: сервировочная посуда с жемчужными переливами, трендовые игрушки (капибары, робот на солнечной батарее, интерактивные игрушки) и новинки в бижутерии.