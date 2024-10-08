РУСАЛ начал поставки фольги для производства нового продукта – платинки для алюминиевой банки

РУСАЛ начал поставлять фольгу в целях производства нового продукта – платинки для алюминиевой банки. Первой в России использовать платинку при розливе напитков стала компания «Байкал Аква»: платинка обеспечивает антисептичность поверхности банки и дополнительно подчеркивает экологичность и высокое качество напитка. Фольга для платинки произведена из ALLOW INERTA – первичного алюминия с самым низким в мире углеродным следом.

Крупнейший в России фольгопрокатный завод «Саянал» (входит в РУСАЛ) приступил к поставкам фольги в целях производства платинки для алюминиевой банки. Первой в России наносить платинку на банку при розливе напитков начала компания «Байкал Аква», выпускающая природную питьевую воду и напитки под брендом Legend of Baikal.

«Платинка – новый продукт для российской индустрии напитков. Платинка обеспечивает антисептичность поверхности банки, повышает тем самым качество потребления и дополнительно подчеркивает чистоту и превосходные свойства напитков. Другой важнейший экологически фактор проекта – фольга для платинки, используемой компанией «Байкал Аква», на 50% состоит из алюминия ALLOW INERTA, обладающего самым низким углеродным следом в мире», – рассказал Директор блока «Фольга» РУСАЛа Алексей Агафонов.

«Для компании «Байкал Аква» использование платинки – это не только обеспечение защиты поверхности банки от внешних загрязнений, но и дополнительный функциональный элемент дизайна, который позволяет удобно и эстетично использовать место для нанесения дата-матрикс кода «Честный знак». На данный момент многие производители, размещая «Честный знак» на напитки, наносят этикетку прямо на ключ алюминиевой банки, где он достаточно плохо крепится и зачастую при открывании попадает в напиток. Теперь у нас есть выход из этого положения, и мы можем предложить рынку достойный продукт высокого качества», – рассказал Генеральный директор компании «Байкал Аква» Александр Чернышев.

Алюминий ALLOW INERTA производится по созданной РУСАЛом революционной технологии инертного анода: при его выплавке в атмосферу выделяется всего 0,01 тонны углекислого газа на одну тонну металла. Для сравнения: мировая алюминиевая отрасль в среднем при производстве одной тонны металла вырабатывает свыше 11 тонн СО2.

Компания «Байкал Аква» начала розлив воды в банку с наклеиванием платинки на своей новой производственной линии в Порту Байкал в середине сентября, в октябре этот продукт появится на полках магазинов.