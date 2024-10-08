Глава РЖД просит отменить квоты для угольщиков на вывоз топлива в восточном направлении

При их сохранении компания может потерять 25 млрд руб. доходов в 2025 году. Об этом пишет РБК.

Гендиректор-председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров обратился к президенту Владимиру Путину с предложением о непродлении в 2025 году соглашений компании с угледобывающими регионами на вывоз угля в восточном направлении.

Речь идет о системе квортирования и гарантированных объемах перевозки угля в направлении Восточного полигона, которая была введена в 2020-ом на фоне ограниченных возможностей пропускной способности инфраструктуры.

Согласно приведенному расчету, при сохранении квот на транспортировку твердого топлива РЖД рискует не вывезти на восток порядка 15 млн т высокодоходных грузов, что эквивалентно сокращению доходов компании не менее чем на 25 млрд руб., указывает Белозеров.

«С учетом «кредитного рычага» это ограничит возможность привлечения финансовых ресурсов в размере около 112,5 млрд. руб. и потребует сокращения объемов инвестиционной программы», – указывает он.

Ранее стало известно, что РЖД прорабатывается вопрос возобновления пассажирского сообщения с Китаем. Как заявляет Олег Белозеров, в этом заинтересованы все стороны, особенно правительство Забайкальского края в связи с перегруженностью автомобильного пункта пропуска.