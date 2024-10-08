Сотрудники «ВБ Девелопмент» Владислава Бакальчука покинули один из основных офисов Wildberries

Компания занимается строительством складов для маркетплейса. Об этом пишет РБК.

Гендиректор «ВБ Девелопмент» Денис Кузнецов подтвердил эту информацию и пояснил, что работники переехали в новый офис на станции метро «Тульская». Детали в компании не раскрывают «в целях спокойствия и безопасности сотрудников», но отмечают, что новое помещение рассчитано на 120 человек.

«ВБ Девелопмент» занимается строительством логистических объектов для Wildberries. Единственным учредителем этого юрлица выступает Владислав Бакальчук.

«Причина переезда в том, что аренда помещений оформлена на ООО «Вайлдберриз», а поскольку они перестали платить за парковку, то сложилась возможность блокировки доступа в офис. Ничего сверхъестественного не произошло, мы просто исключили для себя возможные провокации и конфликтные ситуации», – рассказал Денис Кузнецов.

Ранее соосновательница и генеральный директор Wildberries Татьяна Ким (бывш. Бакальчук) рассказала о том, что в новом сезоне компания сосредоточится на вводе в эксплуатацию новых складских помещений. В ближайшее время запланирован запуск в нескольких регионах России.