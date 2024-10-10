«У клиентократии совсем другая роль». Ольга Болбат – о новом подходе к HR

Об особенностях HR во ВкусВилле, об HR Zero на Байкальском риск-форуме рассказала эксперт школы стратегического лидерства Beyond Taylor Ольга Болбат: «Эта система управления называется клиентократия, и у HR в ней совсем иная, не классическая роль».

«Функции, связанные с обучением сотрудников, со стратегическим планированием, куда движется команда и компания в целом, возложены непосредственно на сами команды, на лидеров этих команд, но никак не на HR», – пояснила суть клиентократии Ольга Болбат.

По ее словам, этот подход можно применить и в других отраслях: «Мы искренне верим, что во всех бизнесах, которые имеют своей целью принести пользу клиенту, дать действительно важный, нужный продукт, клиентократия возможна и доступна».