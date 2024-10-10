«То, что мы делаем, – уникально». Татьяна Молостова – о мастер-плане Усть-Кута

«Что нам сделать на территории, чтобы на ней появились другие бизнесы: производство, девелопмент, туризм?» – этот вопрос сподвиг Иркутскую нефтяную компанию на разработку мастер-плана Усть-Кута. «То, что мы сейчас делаем, – уникально. Мы первые, кто именно так начинает внедрение мастер-плана», – заявила в интервью SIA.RU на Байкальском риск-форуме Татьяна Молостова, директор Усть-Кутского ГПЗ.

«Мы провели несколько стратегических сессий, и все идеи жителей – более 200 вариантов того, что должно быть реализовано в городе, как он должен выглядеть, были включены в мастер-план, – поделилась Татьяна Молостова. – Это первая большая победа, но мы на этом не останавливаемся и продолжаем работу».

По словам директора Усть-Кутского ГПЗ, уже подготовлен комплексный план развития Усть-Кута, варианты, которые предлагают инвесторам: «Более того, им уже показали конкретные площадки с конкретными инфраструктурными возможностями для того, чтобы было о чём поразмышлять».