«Важно увеличить вклад бизнеса в развитие Усть-Кута»

Программа VIII Байкальского риск-форума началась с выездной сессии в Усть-Куте. О возможностях, которые доступны на территории инвесторам, порталу SIA.RU рассказал мэр Усть-Кутского района Сергей Анисимов.

– В рамках программы БРИФ’24 к нам на территорию приезжали инвесторы. Мы им рассказали про все направления: туристические, промышленные, производственные – для того, чтобы создать благоустройство, увеличить вклад бизнеса в развитие нашего города. Вызвало интерес как производство полиэтилена, труб, деталей для автомобильного и авиастроения, так и туризм, строительство гостиниц, развитие курорта, – поделился Сергей Анисимов.