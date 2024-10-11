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Байкальский риск-форум (БРИФ)
«Важно увеличить вклад бизнеса в развитие Усть-Кута»
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«Важно увеличить вклад бизнеса в развитие Усть-Кута»

Программа VIII Байкальского риск-форума началась с выездной сессии в Усть-Куте. О возможностях, которые доступны на территории инвесторам, порталу SIA.RU рассказал мэр Усть-Кутского района Сергей Анисимов.

– В рамках программы БРИФ’24 к нам на территорию приезжали инвесторы. Мы им рассказали про все направления: туристические, промышленные, производственные – для того, чтобы создать благоустройство, увеличить вклад бизнеса в развитие нашего города. Вызвало интерес как производство полиэтилена, труб, деталей для автомобильного и авиастроения, так и туризм, строительство гостиниц, развитие курорта, – поделился Сергей Анисимов.


<p>Сергей Анисимов, мэр Усть-Кутского района.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Сергей Анисимов, мэр Усть-Кутского района.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Сергей Анисимов, мэр Усть-Кутского района.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Сергей Анисимов, мэр Усть-Кутского района.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Сергей Анисимов, мэр Усть-Кутского района.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Сергей Анисимов, мэр Усть-Кутского района.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Сергей Анисимов, мэр Усть-Кутского района.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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