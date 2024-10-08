АТБ увеличил ставки по накопительным счетам

Азиатско-Тихоокеанский банк повысил процентные ставки по накопительному счёту «АТБ.Счёт+», а также для счетов в рамках новых программ «Статус» и «Статус Плюс», которые стали доступны клиентам с 7 октября 2024 года.

Для «АТБ.Счёт+» процентная ставка выросла до 16% при совершении покупок по карте банка от 10 000 рублей. Для клиентов, оформивших обновленные программы «Статус» и «Статус Плюс», ставка составит 17% при покупках от 75 000 рублей. Предложение доступно как для новых, так и для действующих клиентов.

Проценты по накопительным счетам АТБ начисляются на ежедневный остаток, что позволяет получать доход даже при размещении средств на 1 день. Максимальные суммы для получения повышенных ставок составляют 3 млн рублей по «АТБ.Счёт+» и 30 млн рублей по накопительному счёту в рамках новых программ «Статус» и «Статус Плюс». Положить средства и снять их с накопительного счёта можно в любое время.

Все накопительные счета Азиатско-Тихоокеанского банка застрахованы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Более подробную информацию можно получить на странице «АТБ.Счёт», на странице программы «Статус», у персонального менеджера, в отделениях банка или по телефону 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).