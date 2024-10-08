Новости

АТБ обновляет программы для премиальных клиентов

АТБ запустил обновлённые программы «Статус» и «Статус «Плюс» в рамках премиального обслуживания. Теперь клиентам доступны увеличенный кэшбэк, повышенные ставки по сберегательным продуктам и расширенные лимиты на выдачу наличных средств.

Кэшбэк вырос с 5% до 7% в выбранной категории, кроме того доступен кэшбэк в размере 1% на остальные покупки. Каждый месяц банк предлагает на выбор несколько разных категорий на выбор. Максимальная сумма в месяц составляет 10 тысяч баллов, которые можно конвертировать в рубли (1 балл равен 1 рублю).

Ставка по накопительному счёту увеличилась до 17% годовых при ежемесячных тратах по премиальной карте свыше 75 тысяч рублей. При несоблюдении этого условия, ставка будет 15%.

Лимиты на выдачу наличных без комиссии – 500 тысяч рублей в сутки и 1,5 млн рублей в месяц для карт «Статус» и 1 млн рублей в сутки и 2 млн рублей в месяц для карт «Статус Плюс».

Обновлённые условия позволяют посещать бизнес-залы по всему миру с сервисом Mir Pass, который будет доступен для держателей премиальной карты Mir Supreme. При соблюдении условий бесплатного обслуживания по программам «Статус» доступно 2 посещения бизнес-залов в аэропортах и на вокзалах в месяц, для «Статус Плюс» – 8 посещений ежемесячно.

Программы предполагают бесплатное обслуживание при выполнении предусмотренных условий. Количество возможных для выпуска карт увеличилось до 6 штук.

Обновлённые программы могут оформить как новые клиенты с помощью визита в офис или заявки на сайте, так и действующие держатели премиальных карт АТБ. Текущим клиентам премиальных программ необходимо переоформить договор у персонального менеджера в отделении банка.

Получить более подробную информацию можно на сайте, в офисах АТБ, у персонального менеджера или по телефону горячей линии 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).

Реклама. Отделение АТБ (ПАО) г.Иркутск . Азиатско-Тихоокеанский Банк erid:2VfnxxCiXPN

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Байкальский риск-форум (БРИФ)
Практика на вырост: зачем компаниям делать больше, чем требует закон?
Непрерывность бизнеса: как быть готовым ко всему?
Представители школы загородного девелопмента «Хрустальный» побывали на выездной сессии БРИФ'24
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес