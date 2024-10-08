ИНК участвует в рейтинге лучших работодателей HeadHunter

Иркутская нефтяная компания (ИНК) принимает участие в рейтинге лучших работодателей России по версии HeadHunter. В 2023 году ИНК вошла в ТОП-5 среди предприятий ТЭК.

Поддержать компании, участвующие в рейтинге HeadHunter, могут авторизованные на hh.ru соискатели, не являющиеся сотрудниками компании. В каждой отрасли можно отметить не более трех привлекательных работодателей. Всего представлено 40 отраслей. Проголосовать за ИНК можно в разделе «Энергетика и добыча сырья» по ссылке до 31 октября.

ИНК уже прошла два первых этапа. Это опрос eNPS, позволяющий получить объективное мнение действующих сотрудников о работодателе, определить уровень лояльности к нему и готовность рекомендовать как будущее место работы другим кандидатам. Также это анкетирование HR-специалистов, направленное на оценку эффективности деятельности HR-команды и процессов, уровень развития компании и сравнение с конкурентами в отрасли.

– В 2023 году наша компания впервые участвовала в рейтинге и сразу продемонстрировала высокие результаты – мы вошли в топ-5 среди лучших работодателей ТЭК и в топ-100 лучших работодателей России среди крупнейших компаний с численностью более 5000 сотрудников. В этой категории ИНК стала единственной компанией Иркутской области. Для нас очень важно понимать место компании на рынке труда, что думают о нас как о работодателе. Участие в рейтингах – один из инструментов развития и продвижения бренда работодателя, и мы готовы подтверждать стандарты качества своей HR-политики и в дальнейшем, – отметила заместитель генерального директора по управлению персоналом Виктория Илюхина.

В 2022 году в финал рейтинга вышли 1082 компании, а в 2023 году – 1497. В список финалистов будут включены компании, прошедшие все этапы отбора. Результаты будут опубликованы в феврале 2025 года. Компании, включенные в рейтинг, получат важный для кандидатов и сотрудников аргумент о признании их места на рынке труда, что поможет им в выборе места работы и повысит лояльность к компании, где они работают.