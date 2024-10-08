АТБ повысил ставки по вкладам до 22%

С 4 октября Азиатско-Тихоокеанский банк увеличил ставки по вкладам в рублях РФ на сроках от 3 месяцев до 3 лет. Максимальная ставка достигла 22%.

Повышение ставок коснулось депозитов без возможности пополнения и снятия «АТБ.Вклад», «АТБ.Вклад Онлайн» и «АТБ.ВИП.Вклад», а также депозитов с пополнением «В плюсе», «В плюсе Онлайн» и «АТБ.ВИП. Вклад» (с пополнением и снятием).

На сроках до 1 года ставки повышены до 19,7%, на 2 года – до 20,7%. Максимальная ставка 22% действует по вкладам без возможности пополнения и снятия «АТБ.Вклад Онлайн» и «АТБ.ВИП.Вклад» на 3 года, а также в первые 90 дней по вкладам «В плюсе» и «В плюсе Онлайн» при размещении средств на 367 дней.

Для депозита «АТБ.ВИП.Вклад» с опцией пополнения и снятия при размещении средств на 3 месяца ставка составила 18,273% с учётом ежемесячной капитализации процентов.

Предложение актуально для новых и действующих клиентов.

Все вклады Азиатско-Тихоокеанского банка застрахованы в рамках законодательства Российской Федерации.

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