Сотрудницы Иркутского алюминиевого завода приняли участие в проекте «Бить надо первой»

В Иркутске прошла открытая тренировка по основам самозащиты, организованная партией «Новые люди».

Бронзовый призер чемпионата мира и Евразии по Кэмпо-ММА Алиса Иринина обучила базовым приемам самообороны более 60 девушек, в том числе и сотрудниц Иркутского алюминиевого завода компании РУСАЛ.

Широкой аудитории Алиса стала известна после того, когда в Санкт-Петербурге одним ударом отправила в нокаут нетрезвого поклонника. Именно ее организаторы пригласили для проведения тренировок в Иркутск.

– Шелеховчанки с Иркутского алюминиевого завода приехали на тренировку в Иркутск не случайно. У нас на предприятии активно поддерживают здоровый образ жизни. Интерес к спорту как на заводе, так и в Шелехове огромен. Особенно после того, как в городе металлургов появился новый современный Центр спортивных единоборств. Теперь шелеховские дети могут бесплатно заниматься карате, дзюдо, боксом и борьбой в комфортных условиях, – Юлия Грицюк, активистка Женского совета шелеховской промплощадки компании РУСАЛ.

Планируется, что в ноябре открытую тренировку по женской самообороне партийные активисты организуют уже собственно в Центре спортивных единоборств в Шелехове. Он был построен как логичное продолжение политики развития спорта в регионах ответственности, заложенной при основании РУСАЛа Олегом Дерипаска. Спорт продолжает оставаться важной частью социальной стратегии алюминиевой компании.