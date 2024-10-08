Новости

Сотрудницы Иркутского алюминиевого завода приняли участие в проекте «Бить надо первой»

В Иркутске прошла открытая тренировка по основам самозащиты, организованная партией «Новые люди».

Бронзовый призер чемпионата мира и Евразии по Кэмпо-ММА Алиса Иринина обучила базовым приемам самообороны более 60 девушек, в том числе и сотрудниц Иркутского алюминиевого завода компании РУСАЛ.

Широкой аудитории Алиса стала известна после того, когда в Санкт-Петербурге одним ударом отправила в нокаут нетрезвого поклонника. Именно ее организаторы пригласили для проведения тренировок в Иркутск.

– Шелеховчанки с Иркутского алюминиевого завода приехали на тренировку в Иркутск не случайно. У нас на предприятии активно поддерживают здоровый образ жизни. Интерес к спорту как на заводе, так и в Шелехове огромен. Особенно после того, как в городе металлургов появился новый современный Центр спортивных единоборств. Теперь шелеховские дети могут бесплатно заниматься карате, дзюдо, боксом и борьбой в комфортных условиях, – Юлия Грицюк, активистка Женского совета шелеховской промплощадки компании РУСАЛ.

Планируется, что в ноябре открытую тренировку по женской самообороне партийные активисты организуют уже собственно в Центре спортивных единоборств в Шелехове. Он был построен как логичное продолжение политики развития спорта в регионах ответственности, заложенной при основании РУСАЛа Олегом Дерипаска. Спорт продолжает оставаться важной частью социальной стратегии алюминиевой компании.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Байкальский риск-форум (БРИФ)
Практика на вырост: зачем компаниям делать больше, чем требует закон?
Непрерывность бизнеса: как быть готовым ко всему?
Представители школы загородного девелопмента «Хрустальный» побывали на выездной сессии БРИФ'24
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес