Альфа-Банк дарит 3 месяца бесплатного обслуживания ВЭД для предпринимателей

В банке запустили акцию для новых участников ВЭД и всех, кто не работал с Альфа-Банком больше года и планирует возобновить сотрудничество.

Компании, ведущие международный бизнес, первые 3 месяца получают возможность пользоваться валютным контролем бесплатно. Персональный менеджер поможет подготовить документы и ответит на любые вопросы. Дополнительно за каждый новый контракт в банке начислят до 20 000 баллов по программе лояльности «Деньги сверху».

«Альфа-Банк уже много лет занимает ведущие позиции в области ВЭД, в четвертый раз банк занял первое место как абсолютный лидер в цифровизации ВЭД в рейтинге Markswebb. Мы постоянно помогаем клиентам развиваться и решать важные задачи. Бизнес-миссии для импортеров и экспортёров разных стран, посвященные отраслевым тематикам, помогают найти оптимальные решения, познакомиться с лучшими практиками и найти именно тех партнеров, которые интересны конкретному бизнесу», — рассказал Денис Осин, директор малого и микробизнеса бизнеса Альфа-Банка.

Оставить заявку и узнать подробности можно на сайте Альфа-Банка.