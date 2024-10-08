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Ингосстрах Банк открывает «Монетную неделю»

С 7 по 20 октября 2024 года Ингосстрах Банк принимает участие в ежегодной акции «Монетная неделя», организованной Банком России. В период акции клиенты смогут обменять скопившуюся мелочь на 100-рублевые банкноты «Ржевский мемориал» 2022 года выпуска и 25-рублевые монеты «Волк Забивака – Чемпионат Мира по футболу FIFA 2018 в России».

Обмен монет производится без комиссии. Мелочь, отсортированная по номиналам, сэкономит время в кассе. Если планируется зачислить обменную сумму на банковский счет, то для проведения операции потребуется паспорт.

Участие в «Монетной неделе» примут два московских офиса Ингосстрах Банка:

  • «Сущевский» на ул. Сущевская, 27, стр. 1
  • «Отрадное» на ул. Хачатуряна, 20

График работы офисов и схема проезда – на сайте Ингосстрах Банка.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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