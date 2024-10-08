«В период высоких ставок особое внимание необходимо уделить малому бизнесу» – председатель Реалист Банка

Владимир Эльманин, Председатель Правления Реалист Банка выступил на XXI Международном банковском форуме, проводимом Ассоциацией банков России. Этоодно из самых крупных и представительных отраслевых мероприятий в России и включает в себя участие представителей финансового сообщества, регуляторов финансового рынка, органов исполнительной и законодательной власти.

В рамках деловой программы Владимир Эльманин принял участие в круглом столе, посвящённом финансированию МСП, где рассказал об особенностях кредитования малого и среднего бизнеса, предложил способы развития банковского сектора в актуальных условиях экономики и поделился опытом реализации продуктовых предложений Реалист Банка.

«В период активного роста ключевой ставки, особое внимание необходимо уделить наиболее уязвимым, в такой экономической обстановке, микро и малым предприятиям, а также отдельным секторам экономики. Таким образом, нужно сконцентрироваться на наиболее важных и массовых участниках экономической деятельности. Это, прежде всего, поддержка со стороны государства, например, путём компенсации процентной ставки или в виде гарантий по проектам малого и микробизнеса при получении кредитов», — Владимир Эльманин.

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