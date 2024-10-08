Новости

Байкальский риск-форум (БРИФ)
Практика на вырост: зачем компаниям делать больше, чем требует закон?
Непрерывность бизнеса: как быть готовым ко всему?
Представители школы загородного девелопмента «Хрустальный» побывали на выездной сессии БРИФ'24
Все материалы сюжета

«В период высоких ставок особое внимание необходимо уделить малому бизнесу» – председатель Реалист Банка

Владимир Эльманин, Председатель Правления Реалист Банка выступил на XXI Международном банковском форуме, проводимом Ассоциацией банков России. Этоодно из самых крупных и представительных отраслевых мероприятий в России и включает в себя участие представителей финансового сообщества, регуляторов финансового рынка, органов исполнительной и законодательной власти.

В рамках деловой программы Владимир Эльманин принял участие в круглом столе, посвящённом финансированию МСП, где рассказал об особенностях кредитования малого и среднего бизнеса, предложил способы развития банковского сектора в актуальных условиях экономики и поделился опытом реализации продуктовых предложений Реалист Банка.

«В период активного роста ключевой ставки, особое внимание необходимо уделить наиболее уязвимым, в такой экономической обстановке, микро и малым предприятиям, а также отдельным секторам экономики. Таким образом, нужно сконцентрироваться на наиболее важных и массовых участниках экономической деятельности. Это, прежде всего, поддержка со стороны государства, например, путём компенсации процентной ставки или в виде гарантий по проектам малого и микробизнеса при получении кредитов», — Владимир Эльманин.

Познакомиться с продуктами для бизнеса вы можете на сайте Реалист Банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес