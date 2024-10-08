«Цифра банк» изменил ставки по вкладам юанях

«Цифра банк» 4 октября 2024 года изменил процентную ставку по вкладу «Срочный» в китайских юанях для клиентов физических лиц.

Теперь процентная ставка по вкладу «Срочный» составляет от 0,01% годовых в китайских юанях. Вклад открывается на 180 дней. Проценты выплачиваются в конце срока вклада. Минимальная сумма размещения составляет 10 тысяч китайских юаней. Максимальная сумма не ограничена.

Также «Цифра банк» изменил ставку по вкладу «Срочный-Прайвет» в китайских юанях для клиентов физических лиц, обслуживание которых осуществляется в рамках пакета услуг PRIVATE BANKING.

Теперь процентная ставка по вкладу «Срочный-Прайвет» составляет 0,01% годовых в китайских юанях. Вклад открывается на 180 дней. Проценты выплачиваются в конце срока вклада. Минимальная сумма размещения составляет 150 тысяч юаней, максимальная — 2,5 млн юаней.

С более подробной информацией по тарифам «Срочный» и «Срочный–Прайвет» можно ознакомиться на сайте банка по ссылкам: «Срочный», «Срочный–Прайвет».