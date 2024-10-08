Солид Банк проводит 7-20 октября «Монетную неделю»

В октябре Солид Банк присоединяется к Всероссийской акции по сбору монет «Монетная неделя».

В Солид Банке «Монетная неделя» пройдет с 07.10.24 по 20.10.24. По условиям акции в эти две недели население может сдать мелочь в Банк, а взамен Банк зачислит сумму на ваш счет без комиссии или выдаст наличные банкноты.

– Участие в акции – это не только выгодно, но и полезно, ведь одна из целей возврата монет в денежное обращение – экономия природных ресурсов и сохранение тем самым нашей окружающей среды. Обращаем ваше внимание, что акция пройдет не во всех офисах Солид Банка. Поэтому просим внимательно ознакомиться со списком офисов-участников акции, – говорится в сообщении банка.

Офисы, принимающие участие в акции:

• Владивосток, ул. Алеутская,33,

• Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 100,

• Благовещенск, ул. Зейская, 212,

• Северо-Курильск, ул. Вилкова, 6,

• Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 105А,

• Петропавловск-Камчатский, ул. Лукашевского, 11,

• Елизово, ул. Ленина, 12,

• Красноярск, проспект Мира, 36,

• Екатеринбург, ул. Хохрякова, 74,

• Санкт-Петербург, Литейный проспект, 26, литера А, офис 101,

• Казань, ул. Петербургская, 78,

• Альметьевск, ул. Мира, 10.

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