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Нефть по 100?

Сентимент на рынке нефти становится все более оптимистичным.

На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, а также масштабных экономических стимулов в Китае, настрой на рынке нефти становится все более оптимистичным. Согласно данным Bloomberg, на рынке опционов на WTI на CME наблюдается самый большой за 2 года перекос позиционирования в пользу быков.

– На прошлой неделе трейдеры массово скупали декабрьские call-опционы со страйками вплоть до $100 и выше, опасаясь перебоев в поставках, которые могли бы быть вызваны ответным ударом Израиля по нефтяным объектам Ирана, – пишут в обзоре аналитики БКС Мир инвестиций. – На этом фоне фьючерсы на нефть марки WTI взлетали на 11%. При этом объемы торговли call-опционами на фьючерсы на нефть Brent на ICE в первые дни октября кратно выросли.

Эксперты обращают внимание, что ажиотаж на рынке нефти начался в сезонно слабый временной промежуток. По статистике за последние 30 лет, все три месяца IV квартала входят в тройку самых худших месяцев для Brent. С минимумов сентября котировки Brent  прибавляют практически 16%.

Ранее эксперты подчеркивали, что  акции российской нефтянки отстают и пока не успели отреагировать на изменение рыночной коньюктуры.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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