Иркутяне против сокращения срока обучения в школе

Данные опроса приводит рекрутинговый сервис SuperJob.

Помощник президента России Владимир Мединский высказал мнение, что обучение в школе в течение 11 лет является непозволительной роскошью, и предложил сократить этот срок, чтобы выпускники могли раньше начинать профессиональную подготовку.

60% иркутян против этой идеи: «Даже в 17 лет большинство абитуриентов не осознают всей серьезности происходящего и не знают, чего хотят»; «Дети ещё не готовы к взрослой жизни»; «Чем больше учатся, тем умнее будут». Не поддержал инициативу и 59% опрошенных родителей школьников.

Мужчины более активно, чем женщины, высказывались против сокращения периода обучения: 61% и 57% соответственно. Противников инициативы больше среди иркутян в возрасте от 35 до 44 лет (65%).

Сторонников сокращения сроков получения среднего полного общего образования – по 27% среди экономически активного населения в целом и среди родителей обучающихся. Их основные доводы: «Раньше была десятилетка, а специалисты были очень хорошие»; «Один или два года явно лишние»; «В 18 лет можно выходить замуж, а наши дети всё ещё сидят за партой». Согласившиеся с идеей Мединского чаще всего считают целесообразным вернуть десятилетку.

Затруднились с оценкой инициативы 14% опрошенных: «Идея Мединского не принесет реальных результатов и более качественной и ранней адаптации школьников в сфере профессиональной подготовки». Недоумение по поводу высказывания помощника президента чаще выражали иркутяне 35-44 лет (15%, среди опрошенных этой возрастной группы много родителей школьников). Но больше всего вопросов к инициативе – у иркутян с зарплатой от 100 тысяч рублей (17%): «Это получается, год детства забрать у ребенка».