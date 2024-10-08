Скончался генеральный директор компании S-Classic Игорь Березин

29 сентября 2024 года скоропостижно скончался один из соучредителей и генеральный директор интерьерной компании S-Classic Березин Игорь Владимирович. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале компании.

Игорь Владимирович родился в 1962 году в городе Иркутске. В 1984 году окончил Иркутский политехнический институт по специальности инженер-строитель. В 1993 году стал соучредителем и генеральным директором интерьерной компании S-Classic.

«Игорь Владимирович был нашим любимым руководителем и душой компании. Мы потеряли доброго, светлого и жизнелюбивого человека.Это невосполнимая утрата для нас», – говорится в официальном телеграм-канале S-Classic.

Игорь Березин прожил в счастливом браке 38 лет, был любящим мужем, прекрасным отцом двоих детей, заботливым и внимательным сыном. Он был увлеченным человеком, любил готовить, много путешествовал по миру. Особенную любовь питал к Италии. Под его руководством компания S-Classic более 30 лет успешно развивалась и стала одной из ведущих на рынке, лидируя в рейтингах лучших интерьерных компаний России.