Подход к лимитам по льготным программам могут изменить

Власти хотят избежать ситуаций с их исчерпанием. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минфин и ДОМ.РФ.

Оператор ипотечных госпрограмм ДОМ.РФ и Минфин прорабатывают возможные изменения в механизме распределения лимитов по льготным жилищным кредитам, сообщила управляющий директор корпорации Светлана Некрасова. Нововведения могут заработать с 2025 года.

– Сейчас мы настраиваем механизм более эффективного перераспределения лимитов между банками, – сообщили и в пресс-службе Минфина.

Наиболее вероятный вариант изменения механизма распределения лимитов по льготной ипотеке – создание общего пула для всех банков, отметил Дмитрий Осянин из РЭУ им. Г.В. Плеханова. Такое решение позволило бы упростить процесс и снизить административные издержки.

– Создание единого пула лимитов предотвращает ситуацию, когда одни финансовые учреждения обладают избыточными ресурсами, а другие испытывают их дефицит, – отметил Дмитрий Осянин.

Ранее стало известно, что с отменой льготной ипотеки на первичном рынке динамика цен на «вторичке» стала превышать рост цен на новостройки: там за август «квадрат» вырос на 0,6%, а средний лот – на 0,4%.

«Ожидается, что тенденция продолжится и далее, ведь у новостроек нет больше козыря дешевой ипотеки, а цены на них выше. Покупатели все чаще отказываются от идеи купить строящееся жилье и обращают внимание на уже возведенные дома. Тем более что на «вторичке» можно приобрести квартиру уже с готовым ремонтом, в то время как на отделку новостройки нужно потратить немалые суммы», – комментирует Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир».