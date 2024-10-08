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Новостройки дешевеют в Иркутске

Цены на квартиры в новых домах с начала года снизились на 0,7%. Об этом свидетельствуют данные портала «Мир квартир».

Город

Цена за кв. м, руб.

Прирост за III квартал

Прирост с начала года

Ср. цена квартиры, руб.

Прирост за III квартал

Прирост с начала года

13

Иркутск

158085

-0,5%

3,8%

7989886

-6,0%

-0,7%

16

Новосибирск

154808

4,2%

12,4%

7657071

1,5%

11,3%

19

Улан-Удэ

145887

11,9%

28,0%

7021905

13,7%

12,8%

29

Красноярск

137487

-2,2%

4,4%

7864080

-5,7%

4,8%

За 9 месяцев этого года квадратный метр российских новостроек подорожал в 63 городах из 70, подешевел в 7. Наибольший рост продемонстрировали:

  • Улан-Удэ (+28%),
  • Владикавказ (+22,3%),
  • Оренбург (+20,6%),
  • Чита (+19,3%),
  • Саранск (+16,7%).

Снизилась цена «квадрата» больше всего в:

  • Махачкале (–15,3%),
  • Нижнем Тагиле (–6,5%),
  • Архангельске (–6,1%),
  • Магнитогорске (–4,5%),
  • Краснодаре (–4,1%).

В столице прирост составил 11,9%, в Московской области – 5%, в Петербурге – 4,7%.

В среднем по российским городам с начала года квадратный метр строящегося жилья подорожал на 7,8%.

Цена лота выросла в 60 городах, в 10 снизилась. Среди городов, где средняя стоимость квартиры увеличивалась активнее всего:

  • Оренбург (+21,8%),
  • Симферополь (+20,2%),
  • Самара (+18%),
  • Севастополь (+16,2%),
  • Саранск (+16,1%).

Наибольшее снижение показали:

  • Махачкала (–18,8%),
  • Грозный (–16%),
  • Архангельск (–7,3%),
  • Орел (–4,5%),
  • Астрахань (–3,6%).

Москва прирастила к стоимости лота 11,2%, Подмосковье – 14,6%, Санкт-Петербург – 13,6%.

В среднем цена квартиры за три квартала этого года подросла на 6,3%.

«Отсутствие дешевой ипотеки напрямую сказалось на ценах новостроек: за третий квартал они подорожали гораздо меньше, чем за второй (+2,4%), и тем более за первый (+3,6%), когда еще действовала льготная программа для широкого круга покупателей. Цены снижаются во всем большем числе городов. Предложение же на первичном рынке в среднем по стране увеличилось за последний квартал на 31% – новостройки стоят нераспроданные. Из-за высокой ключевой ставки люди предпочитают хранить деньги на банковских депозитах, а не вкладываться в недвижимость. Примерно такая же ситуация сохранится до конца года и далее», – полагает Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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