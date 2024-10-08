Новостройки дешевеют в Иркутске

Цены на квартиры в новых домах с начала года снизились на 0,7%. Об этом свидетельствуют данные портала «Мир квартир».

№ Город Цена за кв. м, руб. Прирост за III квартал Прирост с начала года Ср. цена квартиры, руб. Прирост за III квартал Прирост с начала года 13 Иркутск 158085 -0,5% 3,8% 7989886 -6,0% -0,7% 16 Новосибирск 154808 4,2% 12,4% 7657071 1,5% 11,3% 19 Улан-Удэ 145887 11,9% 28,0% 7021905 13,7% 12,8% 29 Красноярск 137487 -2,2% 4,4% 7864080 -5,7% 4,8%

За 9 месяцев этого года квадратный метр российских новостроек подорожал в 63 городах из 70, подешевел в 7. Наибольший рост продемонстрировали:

Улан-Удэ (+28%),

Владикавказ (+22,3%),

Оренбург (+20,6%),

Чита (+19,3%),

Саранск (+16,7%).

Снизилась цена «квадрата» больше всего в:

Махачкале (–15,3%),

Нижнем Тагиле (–6,5%),

Архангельске (–6,1%),

Магнитогорске (–4,5%),

Краснодаре (–4,1%).

В столице прирост составил 11,9%, в Московской области – 5%, в Петербурге – 4,7%.

В среднем по российским городам с начала года квадратный метр строящегося жилья подорожал на 7,8%.

Цена лота выросла в 60 городах, в 10 снизилась. Среди городов, где средняя стоимость квартиры увеличивалась активнее всего:

Оренбург (+21,8%),

Симферополь (+20,2%),

Самара (+18%),

Севастополь (+16,2%),

Саранск (+16,1%).

Наибольшее снижение показали:

Махачкала (–18,8%),

Грозный (–16%),

Архангельск (–7,3%),

Орел (–4,5%),

Астрахань (–3,6%).

Москва прирастила к стоимости лота 11,2%, Подмосковье – 14,6%, Санкт-Петербург – 13,6%.

В среднем цена квартиры за три квартала этого года подросла на 6,3%.

«Отсутствие дешевой ипотеки напрямую сказалось на ценах новостроек: за третий квартал они подорожали гораздо меньше, чем за второй (+2,4%), и тем более за первый (+3,6%), когда еще действовала льготная программа для широкого круга покупателей. Цены снижаются во всем большем числе городов. Предложение же на первичном рынке в среднем по стране увеличилось за последний квартал на 31% – новостройки стоят нераспроданные. Из-за высокой ключевой ставки люди предпочитают хранить деньги на банковских депозитах, а не вкладываться в недвижимость. Примерно такая же ситуация сохранится до конца года и далее», – полагает Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир».