Новостройки дешевеют в Иркутске

Цены на квартиры в новых домах с начала года снизились на 0,7%. Об этом свидетельствуют данные портала «Мир квартир».
|
№
|
Город
|
Цена за кв. м, руб.
|
Прирост за III квартал
|
Прирост с начала года
|
Ср. цена квартиры, руб.
|
Прирост за III квартал
|
Прирост с начала года
|
13
|
Иркутск
|
158085
|
-0,5%
|
3,8%
|
7989886
|
-6,0%
|
-0,7%
|
16
|
Новосибирск
|
154808
|
4,2%
|
12,4%
|
7657071
|
1,5%
|
11,3%
|
19
|
Улан-Удэ
|
145887
|
11,9%
|
28,0%
|
7021905
|
13,7%
|
12,8%
|
29
|
Красноярск
|
137487
|
-2,2%
|
4,4%
|
7864080
|
-5,7%
|
4,8%
За 9 месяцев этого года квадратный метр российских новостроек подорожал в 63 городах из 70, подешевел в 7. Наибольший рост продемонстрировали:
- Улан-Удэ (+28%),
- Владикавказ (+22,3%),
- Оренбург (+20,6%),
- Чита (+19,3%),
- Саранск (+16,7%).
Снизилась цена «квадрата» больше всего в:
- Махачкале (–15,3%),
- Нижнем Тагиле (–6,5%),
- Архангельске (–6,1%),
- Магнитогорске (–4,5%),
- Краснодаре (–4,1%).
В столице прирост составил 11,9%, в Московской области – 5%, в Петербурге – 4,7%.
В среднем по российским городам с начала года квадратный метр строящегося жилья подорожал на 7,8%.
Цена лота выросла в 60 городах, в 10 снизилась. Среди городов, где средняя стоимость квартиры увеличивалась активнее всего:
- Оренбург (+21,8%),
- Симферополь (+20,2%),
- Самара (+18%),
- Севастополь (+16,2%),
- Саранск (+16,1%).
Наибольшее снижение показали:
- Махачкала (–18,8%),
- Грозный (–16%),
- Архангельск (–7,3%),
- Орел (–4,5%),
- Астрахань (–3,6%).
Москва прирастила к стоимости лота 11,2%, Подмосковье – 14,6%, Санкт-Петербург – 13,6%.
В среднем цена квартиры за три квартала этого года подросла на 6,3%.
«Отсутствие дешевой ипотеки напрямую сказалось на ценах новостроек: за третий квартал они подорожали гораздо меньше, чем за второй (+2,4%), и тем более за первый (+3,6%), когда еще действовала льготная программа для широкого круга покупателей. Цены снижаются во всем большем числе городов. Предложение же на первичном рынке в среднем по стране увеличилось за последний квартал на 31% – новостройки стоят нераспроданные. Из-за высокой ключевой ставки люди предпочитают хранить деньги на банковских депозитах, а не вкладываться в недвижимость. Примерно такая же ситуация сохранится до конца года и далее», – полагает Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир».