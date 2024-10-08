Свой Вклад — среди лучших депозитов на год

Финансовый портал «Банки.ру» составил рейтинг онлайн-вкладов с размещением средств на один год с доходностью выше рынка. На втором месте — Свой Вклад Банки.ру от Своего Банка со ставкой 18,5%.

Авторы исследования отмечают, что надежные банковские вклады остаются одним из самых интересных инструментов сбережения денежных средств, а возможность открыть вклад онлайн позволяет более оперативно оформить депозит под высокий процент — и даже в тех банках, отделений которого нет в регионе клиента.

Свой Вклад Банки.ру со ставкой до 19% годовых можно открыть на сумму от 30 000 до 30 000 000 рублей на срок от 3 месяцев до 3 лет. Ежемесячное начисление процентов по вкладу позволяет увеличить доходность за счет капитализации, итоговая выплата производится в конце срока. Карту к вкладу Свой Банк доставит бесплатно.

Узнать подробнее об условиях и подать заявку на открытие вклада можно на маркетплейсе «Банки.ру».