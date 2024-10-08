18% заявок на автокредиты одобрено банками в январе-сентябре 2024 года

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), за первые 9 месяцев 2024 года граждане РФ подали 10,1 миллиона заявок на получение автокредита, их которых было одобрено 18,0% заявок. В свою очередь, только 68,9% одобренных заявок реализовались в полученные автокредиты.

При этом наибольшее количество заявок на автокредит в январе-сентябре 2024 года было подано в:

Республике Татарстан (520,6 тыс. ед.),

Краснодарском крае (507,0 тыс. ед.),

Московской обл. (492,9 тыс. ед.),

Москве (487,5 тыс. ед.),

Республике Башкортостан (417,8 тыс. ед.).

В свою очередь, самая высокая доля одобренных заявок на автокредит в январе-сентябре 2024 года отмечена в:

Республике Татарстан (25,2%),

Чувашской Республике (24,6%),

Кировской обл. (22,3%),

Удмуртской Республике (22,0%),

Нижегородской обл. (21,8%).

В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель составил 19,3% и 21,7% соответственно.

При этом, согласно проведенному ранее исследованию, вероятность одобрения заявки на получение автокредита существенно повышается по мере роста Персонального кредитного рейтинга заявителя.

Что касается доли взятия автокредита, то минимальные значения данного показателя в январе-сентябре 2024 года продемонстрировали Республика Татарстан (44,4%), Чувашская Республика (52,2%), республики Адыгея (57,3%) и Башкортостан (58,0%), а также Челябинская область (59,0%).

«В 2024 году спрос на автокредиты со стороны граждан находится на высоком уровне, – считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Однако, по мере ужесточения денежно-кредитной политики Банком России, банки и иные кредиторы, специализирующиеся на автокредитовании, снижают свой аппетит к риску, ориентируясь на заемщиков с высоким уровнем кредитоспособности. При этом, как мы видим, такой унифицированный подход к управлению кредитными рисками ведет к существенным различиям в уровне одобрения кредитных заявок в различных регионах РФ».