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18% заявок на автокредиты одобрено банками в январе-сентябре 2024 года

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), за первые 9 месяцев 2024 года граждане РФ подали 10,1 миллиона заявок на получение автокредита, их которых было одобрено 18,0% заявок. В свою очередь, только 68,9% одобренных заявок реализовались в полученные автокредиты.

При этом наибольшее количество заявок на автокредит в январе-сентябре 2024 года было подано в:

  • Республике Татарстан (520,6 тыс. ед.),
  • Краснодарском крае (507,0 тыс. ед.),
  • Московской обл. (492,9 тыс. ед.),
  • Москве (487,5 тыс. ед.),
  • Республике Башкортостан (417,8 тыс. ед.).

В свою очередь, самая высокая доля одобренных заявок на автокредит в январе-сентябре 2024 года отмечена в:

  • Республике Татарстан (25,2%),
  • Чувашской Республике (24,6%),
  • Кировской обл. (22,3%),
  • Удмуртской Республике (22,0%),
  • Нижегородской обл. (21,8%).

В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель составил 19,3% и 21,7% соответственно.

При этом, согласно проведенному ранее исследованию, вероятность одобрения заявки на получение автокредита существенно повышается по мере роста Персонального кредитного рейтинга заявителя.

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Что касается доли взятия автокредита, то минимальные значения данного показателя в январе-сентябре 2024 года продемонстрировали Республика Татарстан (44,4%), Чувашская Республика (52,2%), республики Адыгея (57,3%) и Башкортостан (58,0%), а также Челябинская область (59,0%).

«В 2024 году спрос на автокредиты со стороны граждан находится на высоком уровне, – считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Однако, по мере ужесточения денежно-кредитной политики Банком России, банки и иные кредиторы, специализирующиеся на автокредитовании, снижают свой аппетит к риску, ориентируясь на заемщиков с высоким уровнем кредитоспособности. При этом, как мы видим, такой унифицированный подход к управлению кредитными рисками ведет к существенным различиям в уровне одобрения кредитных заявок в различных регионах РФ».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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