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Байкальский риск-форум (БРИФ)
От геологоразведки до выдачи кредитов. Эксперты БРИФ’24 поделились кейсами, как искусственный интеллект покоряет экономику России
Как изменится Усть-Кут в ближайшие 10 лет
Практика на вырост: зачем компаниям делать больше, чем требует закон?
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От геологоразведки до выдачи кредитов. Эксперты БРИФ’24 поделились кейсами, как искусственный интеллект покоряет экономику России

20 лет назад искусственный интеллект, роботы, машинное обучение, 3D-технологии казались чем-то фантастическим, 7-10 лет назад эксперты обсуждали возможность их применения, а сейчас практически у всех компаний есть опыт внедрения и использования решений на основе ИИ в повседневных рабочих процессах. «Четвёртая промышленная революция происходит на наших глазах», – констатировали эксперты Байкальского риск-форума (БРИФ’24). Как этот процесс меняет отечественную экономику представители госструктур и бизнеса обсудили на пленарной сессии риск-форума. Газета Дело записала основные тезисы.

<p>Фото: Андрей Фёдоров</p>

Фото: Андрей Фёдоров

«Динамика потрясающая, эффект высокий»

Очень впечатляющими назвал темпы внедрения искусственного интеллекта в нашей стране директор Национального центра развития искусственного интеллекта при правительстве Российской Федерации Сергей Наквасин. На Байкальском риск-форуме он рассказал об итогах масштабного исследования по уровню внедрения ИИ в различных отраслях российской экономики.

Среди лидеров эксперт назвал финансовый сектор, сектор информационных и телекоммуникаций, а также здравоохранение, где уровень внедрения ИИ в среднем составляет почти 50%. Наука, городская среда, обрабатывающая промышленность и ряд других секторов находятся в середине списка, среди отстающих – АПК и туризм, а вот в спорте и экологии внедрение ИИ только ожидается. 

– При этом важно, что за последние 2-3 года уровень внедрения ИИ в отраслях вырос в полтора раза, и это можно считать потрясающей динамикой. По нашему прогнозу, в ближайшие 1-3 года более половины российских компаний перейдут на решения с ИИ, – подчеркнул Сергей Наквасин.

Он также отметил, что исследование кроме прочего даёт оценку финансовых эффектов от внедрения ИИ, поскольку это один из наиболее острых вопросов: расходы здесь иногда достаточно значительные, а экономический эффект неочевиден.

– Но даже по обобщённым данным, которые сильно зависят конкретного бизнес-процесса, можно уверенно говорить, что окупаемость достаточно быстрая, в некоторых случаях организации получают эффект более 100% от расходов, которые были понесены при внедрении ИИ, – констатировал Сергей Наквасин. 

«ТЭК России – драйвер технологий ИИ»

Директор департамента нефтегазового сектора Минэнерго РФ Антон Рубцов в своём выступлении сфокусировался на особенностях и примерах внедрения искусственного интеллекта, роботизации цифровизации процессов в нефтегазовой отрасли. По его словам, ТЭК России является драйвером внедрения технологий ИИ и занимает третье место среди отраслей экономик. 

<p>Фото: Андрей Фёдоров</p>

Фото: Андрей Фёдоров

– В 2023 году более 40% организации ТЭК уже применяли искусственный интеллект, и что очень важно, 2/3 компаний не боятся использовать это в основных бизнес-процессах. Это очень высокие показатели, которые говорят о том, что это не шапкозакидательство, и мы уже достаточно прочно встаём на эти позиции, – сказал Антон Рубцов.

В том числе есть примеры применения ИИ при разработке месторождений.

В частности, управляющий директор консалтинговой компании Григорий Выгон рассказал об итогах эксперимента по оценке шансов геологического успеха с помощью модели на базе генеративного ИИ, которая позволяет оценить вероятность открытия углеводородного месторождения в ситуациях недостатка данных. 

Как пояснил эксперт, все геологи решают эту задачу по-своему и зачастую субъективно, при этом ИИ способен исключить субъективизм и обработать большой объём информации. В ходе эксперимента в систему вводились данные на основе имеющихся статей, бассейнов, образцов пород и других параметров, необходимых для объективного решения о наличии или отсутствии месторождения. Человеку свести всю информацию в таблицу достаточно трудно, ИИ же делает это быстро и эффективно. 

<p>Фото: Андрей Фёдоров</p>

Фото: Андрей Фёдоров

– Перед форумом на основе этой модели был посчитан коэффициент геологического успеха на двух участках в Иркутской области, и по оценке системы вероятность найти углеводородное месторождение в одном случае составила 76,9%, и 75,1% – в другом», – поделился результатами экспериментальной ИИ-геологоразведки Георгий Выгон. 

По итогам анализа, лучше всех с задачей на текущий момент справилась модель генеративного ИИ Claude 3.5 Sonnet, на втором месте – chatGPT-4o, на третьем – нейросеть от Google. Отечественные модели, по словам Георгия Выгона, тоже приближаются к тому, чтобы их можно было использовать в подобных задачах. 

«Новые идеи рассматирваем как бизнес-кейсы»

Какие решения на основе ИИ применяются в компании ИНК, рассказал Станислав Норкин. Это, в частности, интеллектуальные подсказчики – чат-боты, которые, например, помогают развивать энергоэффективность и планировать количество единиц транспорта на год. Цифровое зрение, включающее продукты в сфере охраны труда и производственной безопасности, управление качеством дорог и оценку усталости водителей, аудиопомощники и цифровые двойники – они помогают управлять процессом строительства и быстрее закрывать проекты подрядчиков. 

<p>Фото: Андрей Фёдоров</p>

Фото: Андрей Фёдоров

Особо заместитель генерального директора по информационным технологиям ИНК остановился на собственной платформе управления инвестпроектами, которая построена на принципе интеграции бизнес-систем с учетом исследования данных и процессов и становится недостающим звеном между интеллектуальным анализом и процессом управления. Используя Библиотеку сценариев, платформа позволяет выявлять аномалии в данных и структурах проектов на разных уровнях ответственности, информируя участников на разных стадиях реализации. 

Также Станислав Норкин подчеркнул, что компания активно занимается поиском и внедрением новых решений.

– У нас рождаются идеи, которые больше похожи на пробу пера, но мы их рассматриваем как бизнес-кейсы. Средний экономический эффект проекта – 15-20 млн рублей. В планах в перспективе двух-трех лет - организация корпоративного центра ИИ.

«ИИ работает, но надо запастись терпением»

Практическим опытом внедрения робототехнологий в связке с ИИ в промышленном секторе поделился генеральный директор-председатель правления крупной добывающей компании Павел Маринычев. На предприятии взяли в разработку одно из «узких» мест на производстве – подачу руды на ленту. 

–Там очень тяжелые условия – стоит промышленное сито, которое не пропускает большие камни на конвейер, и их надо разбивать. Чтобы убрать оттуда людей, мы установили бутобой. Его задача – разбивать крупные камни. Сейчас я могу сказать одно: это работает, но надо запаситесь терпением», – отметил спикер. По его словам, понадобится время, пока машина наработает необходимое число ошибок, прежде чем начнёт эффективно справляться с поставленной задачей. 

Кстати, о том, что разработчикам решений на базе ИИ и тем, кто их внедряет в производство, нужно запастись терпением говорил и  основатель франчайзинговой сети «ИнфоСофт» Михаил Пясковский. В своем выступлении он отметил, что 80% всех проектов в области искусственного интеллекта – неудачные. 

При этом наиболее продвинутым в вопросах внедрения ИИ, по оценкам экспертов, является Сбер. Здесь доля бизнес-процессов процессов  на основе решений искусственного интеллекта, по информации  управляющего директора – руководителя дирекции трансформации клиентов CIB Сбербанка Андрея Дмитриева, составляет 71%. 

– Когда вы заходите в мобильное приложение, оставляете заявку на кредит и вам приходит одобрение в течение 30 секунд – это работа искусственного интеллекта. Для сравнения: это как если бы нефтяная компания передала разработку углеводородного месторождения полностью ИИ без контроля со стороны человека. В мире очень мало компаний, если они вообще есть, кто в таком объёме внедряет искусственный интеллект в свои бизнес-процессы, как у нас, – прокомментировал Андрей Дмитриев.

Николай Самойлов

<p>Фото: Андрей Фёдоров</p>

Фото: Андрей Фёдоров

Кстати

Конечно, на риск-форуме не могли обойти стороной проблемы, связанные с внедрением ИИ. Среди них – дефицит вычислительной инфраструктуры, сложности с квалифицированными кадрами, низкая обеспеченность данными, что мешает создавать новые решения искусственного интеллекта.

Эксперты отмечают и такую проблему, как высокая маркетинговая активность IT-компаний, которые говорят о том, что способны создавать решение искусственного интеллекта, а на самом деле, это всего лишь маркетинговый ход, так как у них зачастую полностью отсутствует какой-либо опыт в этой сфере. Кроме этого, трудно выбрать квалифицированного подрядчика представителям производственных компаний в отдалённых территориях России. 

Как отметил Сергей Наквасин, после двухлетнего тщательного изучения рынка, в Национальном центре развития смогли выделить информацию более  чем о восьмистах компаниях-разработчиках ИИ, у которых есть готовые кейсы с реальным практическим эффектом. При этом, по разным статданным, к IT-компаниям причисляют себя от 10 тысяч до 50 тысяч российских организаций.

<p>Фото: Андрей Фёдоров</p>

Фото: Андрей Фёдоров


<p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p>
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