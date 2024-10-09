Мастер-планы Иркутска, Шелехова, Ангарска и Иркутского района могут создать за счёт федеральных средств

Региональные власти прорабатывают этот вопрос с ДОМ.РФ.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов обсудили совместные действия по разработке мастер-планов населенных пунктов муниципальных образований Иркутской области. В рабочей встрече, которая состоялась в Москве, также приняли участие представители Правительства региона, компании ДОМ.РФ, администрации Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

– Один из важных механизмов, который сегодня прорабатывается на федеральном уровне для развития территорий во всех субъектах, в том числе в Иркутской области, – это мастер-планирование, – рассказал Игорь Кобзев. – Для включения в перечень 200 крупных и малых городов и городских агломераций, который формируется Минстроем России, регионом заявлено несколько территорий, в том числе Иркутск, Шелехов, Ангарск, Иркутский район. При условии включения в перечень указанных населенных пунктов планируется финансирование разработки мастер-планов за счет федеральных средств, частично – из областного бюджета.

Губернатор добавил, что также заявлены для включения в список Усолье-Сибирское и Братск.

Напомним, что в конце февраля, выступая с посланием к Федеральному Собранию, президент Владимир Путин предложил сформировать перечень из 200 крупных и малых городов и сел, для которых будут разработаны мастер-планы. Этот инструмент призван помочь в решении ключевых задач: замедлить отток населения, повысить качество среды, диверсифицировать экономику, обозначив для нее новые направления развития. Ожидается, что в текущем году понятие мастер-плана будет закреплено в законодательстве.

Эксперт ДОМ.РФ в интервью SIA.RU заявлял, что ни одна территория не может развиваться без стратегии, которая учитывает историко-культурное наследие, бизнес-потенциал, промышленность и просто потребности людей. «Пока нет концепции, бизнес находится в состоянии неопределённости, не понимает, куда ему двигаться, девелоперы не понимают, как им строить, а власти не понимают, как общаться с федеральным центром. Люди не понимают, а смогут ли они жить в этом городе, и будет ли он отвечать потребностям через 5-10 лет», – резюмировал эксперт ДОМ.РФ.