Арендные дома и студенческий кампус построят в Иркутске: ДОМ.РФ и региональные власти обсуждают детали проектов

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов во время рабочей встречи в Москве особое внимание уделили вопросам строительства арендных домов в Иркутске, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, проект предполагает строительство в центре города комплекса из пяти блок-секций, на первом этаже которых будут размещены коммерческие помещения.

В апреле этого года проект поддержал Инвестиционный совет при Губернаторе Иркутской области, в результате между Правительством области, администрацией областного центра и ООО СЗ «УКС г. Иркутска» было заключено инвестиционное соглашение, компания-застройщик получила право аренды на предусмотренный проектом участок и уже начала проектировочную работу с учетом требований ДОМ.РФ.

Еще один проект, над которым совместно работают Правительство Иркутской области и ДОМ.РФ, – создание межвузовского кампуса и жилого микрорайона в Иркутске. На ПМЭФ-2023 заключено соответствующее соглашение. В настоящее время проводится корректировка проекта. Его концепция предусматривает строительство студенческих общежитий на 2,5 тысячи мест, гостиницы для преподавателей на 120 мест, спортивного комплекса с универсальным залом и бассейном, а также технопарка «Научно-образовательный центр». Объем жилой застройки планируется не менее 60 тысяч квадратных метров.

Кроме того, на встрече обсуждался вопрос создания мастер-планов для Иркутска, Ангарска, Шелехова и Иркутского района.