6-й Всероссийский форум «Строить ИЖС» прошел в Москве

Мероприятие посвящено последним изменениям в законодательстве в сфере индивидуального жилищного строительства, обмену опытом, обсуждению тенденций загородного рынка.

Сооснователь, продуктолог девелоперской группы «Хрустальный» Кристина Яковенко выступила на форуме в качестве спикера, поделившись с участниками своим опытом создания коттеджных поселков. В связи с изменениями законодательства в сфере ИЖС (в частности, работой по эскроу-счетам) и ипотечных программ, форум получился очень насыщенным.

Выступление Кристины Яковенко было направлено на предоставление полезной информации участникам, помогая им провести диагностику своей компании и разработать план роста, чтобы заниматься загородным девелопментом. Тест доступен всем застройщикам по ссылке, по результатам его прохождения вы получите рекомендации, что делать, чтобы не просто остаться на плаву, а развить свой бизнес.

«Уровень форума растет с каждым годом, привлекая высококвалифицированных спикеров и обеспечивая качественную организацию. Пленарная дискуссия подчеркнула готовность властей к диалогу и намерение решать проблемы отрасли в процессе доработки новых процессов», – рассказала Кристина Яковенко.