Влияние микропластика на окружающую среду может снизиться в перспективе 20 лет

Такое заявление сделала на полях Второй всероссийской конференции «Микропластик в науке о полимерах» в Великом Новгороде директор Фонда «Экология» Россельхозбанка Эльмира Морозова.

Проблема микропластика и минимизация его воздействия на окружающую среду является одной из наиболее обсуждаемых и актуальных в области экологии. И это неслучайно – микропластик может образовываться из большинства окружающих нас предметов (от пластиковой упаковки до одежды из синтетических волокон), а иногда и входит в их состав (например, в бытовой химии и косметике). При этом его следы можно обнаружить в продуктах питания, а также в организмах животных и даже в теле человека. Влияние микропластика на человека и окружающую среду до конца не изучено, но уже сейчас ученые всего мира сходятся во мнении, что, если не остановить или хотя бы сократить распространение пластикового мусора, основного источника микропластика, загрязнение планеты может быть очень опасно.

Именно с целью создания пространства для открытой дискуссии по актуальным вопросам исследования микропластика между научным сообществом и представителями смежных областей, в том числе производителями продукции, которая потенциально может содержать пластик и быть источником микропластика, в октябре 2023 по инициативе Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого (НовГУ), Росприроднадзора, Отделения химии и наук о материалах РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова и Фонда «Экология» Россельхозбанка впервые была проведена конференция «Микропастик в науке о полимерах». В рамках мероприятия стороны заключили соглашение и начали проведение в период с сентября по декабрь 2023 года поискового исследования, результаты которого помогут установить особенности влияния микропластика на поверхностный плодородный слой земли: качество почвы и безопасность сельскохозяйственной продукции - одна из основ эффективного функционирования АПК и обеспечения продуктами питания населения страны.

На полях Второй всероссийской конференции «Микропластик в науке о полимерах», которая прошла с 1 по 5 октября 2024 года в Великом Новгороде, было озвучено, что Новгородский университет им. Ярослава Мудрого выиграл один из 8 мегагрантов Правительства РФ и получил поддержку проекта «Новые подходы к решению проблемы микропластика как потенциальной угрозы человеку и окружающей среде». Его возглавил итальянский профессор, президент Европейского центра наноструктурированных полимеров, иностранный член РАН, ведущий в мире специалист в области полимерных систем, биодеградируемых полимеров и полимерных нанокомпозитов Хосе Кенни.

Также в рамках конференции Фонд «Экология» представил обновлённую постер-сессию, посвященную полимерам и проблемам, связанным с пластиковым мусором. Впервые проект был представлен на конференции по микропластику в прошлом году и на текущий момент экспозиция была показана в ряде ведущих российских вузов, среди которых РГАУ им. Тимирязева, РУДН, ВШЭ, МГИМО, а также на территории башни IQ-квартал в Москва-Сити.

«Микропластик – одна из наиболее остро стоящих экологических проблем в наши дни. Фонд «Экология» РСХБ не мог остаться в стороне и совместно с НовГУ, в структуре которого образован «Центр исследования микропластика», одну из лабораторий которого возглавляет член-корреспондент РАН, д.ф.-м.н. Сергей Люлин, запустил масштабное исследование воздействия микропластика на окружающую среду. Фонд «Экология» в ближайшие 5 лет софинансирует данную работу. Я уверена, что это сотрудничество будет продуктивным и вместе мы сможем реализовать проекты по уменьшению негативного влияния пластика на людей и природу», - отмечает Эльмира Морозова.